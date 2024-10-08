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▲孫穎莎中國大滿貫賽奪冠，拿下2000分的積分，這讓他的世界排名積分暴漲到10800分，成為現行世界排名體系下首位積分突破一萬分的桌球運動員。（圖／WTT官網）

國際桌球總會（ITTF）最新世界排名出爐，剛在WTT中國大滿貫賽上奪得男單冠軍的中國小將林詩棟衝上世界第3，而我國「沉默殺手」林昀儒則是跌出世界前十，目前暫居世界第11。根據《新華社》報導，中國球后孫穎莎目前以10800分高居女單第一，而且也是目前現有積分體系下，首位突破「10000分」大官的球員。林昀儒上周在中國大滿貫賽男單首輪意外輸給了瑞典選手Anton Kallberg，這讓他本周世界排名被另一位瑞典名將莫雷加德（Truls Moregardh）反超，個人世界排名跌到第11。至於其他球員方面，王楚欽雖然陷入低潮，但7825分的積分仍然是斷檔領先，世界第一很穩；樊振東目前休假中，靠著之前保持的積分優勢，5083分暫居第2；林詩棟目前已經來到第3，積分為4965分，隨時有機會來到世界第2；馬龍4715分排名第4。女單方面，孫穎莎中國大滿貫賽奪冠，拿下2000分的積分，這讓他的世界排名積分暴漲到10800分，成為現行世界排名體系下首位積分突破一萬分的桌球運動員。在孫穎莎之後，依序是：王曼昱（7450）、陳夢（6150）、王藝迪（5830），之後是日本一姐早田希娜。張本美和和申裕斌兩位年輕好手分居第7和第8，我國鄭怡靜則在第10。