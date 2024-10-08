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監察院今（8）日公告最新《廉政專刊》，前總統蔡英文520卸任財產申報中，存款來到1億345萬1199元、較去年11月增加5264萬元。蔡英文在擔任行政院副院長時身家破億，擔任民進黨主席後又腰斬，如今又重回億元女行列，因最新財報中，信託不動產則少了一塊位於台北市松山區延壽段土地，推估蔡英文存款大增為賣土地。根據蔡英文歷年的財產申報資料，2006年擔任行政院副院長任內，有3筆土地、1筆房屋，還有1億118萬1147元存款、證券及投資。此後蔡英文未任公職，直到2016年上任總統後，才需要再申報財產，2016年首度申報時存款4927萬元。到了蔡英文2018年3月，存款為5218萬餘元；2020年3月存款為4877萬3937元。2021年4月，蔡英文存款5284萬元，2022年3月，存款增加到5564萬元，2023年2月，蔡英文存款5944萬餘元，又增加了379萬餘元，從2021年到2023年，3年存款增加1067萬元，平均每年增加355萬元，每月增加近30萬元。根據蔡英文最新的新財產申報資料，蔡英文存款1億345萬1199元，較去年11月申報增加約5264萬元，另有股票價值413餘萬元，不動產部份，蔡英文在台北文山、士林、中山及新北板橋持有9筆繼承土地、1筆建物，而此次申報減少的土地位於台北市松山區延壽段。此外，蔡英文分別於台北市松山、大安、新北市永和申報3筆信託土地，台北市大安、新北永和有2筆信託建物。在其他有價財產部分，蔡英文則有《洋蔥炒蛋到小英便當》以及《英派：點亮台灣的這一哩路》兩書的著作權，價值都是標記無法估計。蔡英文另以每月9萬元將土地出租給東道有限公司，並投資東道有限公司110萬元。備註欄中也特別標記，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至今年520，帳戶餘額8010萬餘元；較上次申報短少826萬元。