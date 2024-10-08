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檢廉持續偵辦京華城案，為追查釐清柯文哲政治獻金，8日上午，以證人身分傳喚東森集團總裁王令麟等人，目前仍在廉政署訊問中，預計下午移送北檢複訊。據了解，檢方追查京華城容積率案，擴大搜索約談多人，除了前北市長柯文哲因涉圖利遭羈押禁見，另外還有威京集團主席沈慶京、前副市長彭振聲、台北市議員應曉薇、前鼎越開發公司董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人遭押。目前檢方持續追查相關金流、政治獻金等，據《鏡週刊》報導，前鼎越開發董事長朱亞虎坦承行賄，更鎖定全案的關鍵人物，也就是柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的祕書許芷瑜。不過今年8月間檢廉發動搜索前，許芷瑜早已緊急出境到日本，對此，北檢表示，許芷瑜涉案情節仍待調查釐清，請外界勿恣意揣測。