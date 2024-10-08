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▲原PO近日到墾丁大街購買東山鴨頭滷味，她總共夾了百頁豆腐、大腸、豬血糕、海帶、鴨心及鴨腿等7項食材，結帳時發現竟要510元。（圖／翻攝自「匿名公社」）

墾丁近幾年常因物價、住宿費過高而引起話題，近日就有一名網友在墾丁大街購買東山鴨頭，她總共夾了7項食材，結帳時發現竟總共510元，嚇壞直呼：「聽到價錢時下巴差點掉下來。」對此，業者出面解釋，做單前都有先向顧客告知詢問，且標示價格，但仍有不少同行出面發聲，認為價格還是太貴。一名網友在臉書「匿名公社」發文，表示近日到墾丁大街購買東山鴨頭滷味，她總共夾了百頁豆腐、大腸、豬血糕、海帶、鴨心及鴨腿等7項食材，結帳時發現竟要510元，讓她當場傻眼直呼：「這樣510⋯聽到價錢時下巴差點掉下來。」最後只能認命買單。貼文一出，不少網友也搖頭，「這價錢可以去高雄的快炒吃到飽」、「我會直接不買」。但也有網友直言，「有標價的話就沒什麼好講的了，就算標時價也是可以問價格」、「那個腸包蔥，在哪買都不便宜呢⋯印象中在北部買2～300」。業者事後也出面說明價格，表示該名客人點的食材「鴨腿1隻60元、鴨掌50元、鴨心45元、百頁豆腐40元、鴨皮30元、米血20元、海帶15元」，蒜香肥腸則1條250，總共是510元。他事先都會詢問顧客是否接受，得到答覆後才會動刀做單。不過，針對該店的價格，也有不少東山鴨頭店家認為太貴，指出大腸雖然本來就偏貴，但同業價格大多都落在50元至150元之間，而消費者點的那盆東山鴨頭，在別家也只要150元到350元之間，認為計價方式仍不太合理。