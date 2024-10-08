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▲LINE宣布「LINE Notify」將於 2025 年 3 月 31 日結束服務。（圖／翻攝官網）

▲LINE 建議可考慮使用 Messaging API 透過 LINE 官方帳號來傳送訊息，但每個月可免費傳送一定數量的訊息。（圖／翻攝官網）

LINE 近來動作頻頻，先前預告將於 11 月中停止服務未滿 12.18.0 版，近日又有新政策，宣布「LINE Notify」將於 2025 年 3 月 31 日結束服務，對於企業、小商家和消費者來說都有不小的影響。官方建議可改用 Messaging API 透過 LINE 官方帳號來傳送訊息，但每個月可免費傳送的訊息數量有限，網友推薦可以改用Telegram 和 Discord免費且功能更強大。「LINE Notify」是透過 LINE 接收其他網站服務通知的功能，只要與網站服務連動完成後，LINE 官方帳號就會透過「LINE Notify」傳送通知，並可與多個服務連動，也可透過 LINE 群組接收通知。舉例來說，電商平台利用 LINE Notify 向用戶推送訂單狀態更新、商品配送追蹤通知，或是銀行提供即時帳戶交易通知、餘額變動提醒等。但該功能明年 3 月底就要結束服務了，LINE Notify 在官網已經出現「結束服務公告」。官方表示 LINE Notify 自 2016 年 9 月推出以來，一直致力於為開發者提供服務。為了能提供更優質的服務，並將經營資源集中於後續的類似服務，決定於 2025 年 3 月 31 日，結束服務。從 2025 年 4 月 1 日起，LINE Notify 的所有功能將無法操作，包括 LINE Notify 的所有 API、notify-bot.line.me/** 以及 notify-api.line.me/**，還有 LINE Notify 的個人頁面的登錄服務、連動服務的確認、存取權杖的發行，相關網頁也預計會在 2025 年 5 月 12 日以後刪除。關於發送通知的替代方法，LINE 建議可考慮使用 Messaging API 透過 LINE 官方帳號來傳送訊息，但每個月可免費傳送一定數量的訊息。相較於持續受限的 LINE，小商家為了自保，已經尋找了其他替代方案。有些人建議使用 Telegram 和 Discord；像 Telegram 適合大型社群，擁有機器人 API，可以用於自動回應，而 Discord 則提供高品質的語音通話，用戶可以隨時進入語音頻道進行通話，也可以創建多個子頻道，包括文字和語音頻道。