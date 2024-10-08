總統賴清德日前在國慶晚會上提到祖國論，稱中華人民共和國不是中華民國國民的祖國，引發討論。資深媒體人羅友志說，賴清德國慶晚會的「表演」，媒體煞有其事的冠上「祖國論」，實在是過度恭維了，其實跟退伍後兩個男人在快炒店「比梯次」沒兩樣，以總統歷史定位來看，真是低級。賴清德的演出，比較像『賴院長』，而韓國瑜的愛國論，更像是「韓總統」。
羅友志說，歷任總統的兩岸論述，都會變成他的歷史定位，都會變成各家學說論述延伸的談資。前總統李登輝的「兩國論」、前總統陳水扁的「四不一沒有」、「一邊一國」，儘管都成了「Trouble Maker」，但是都在一個時期成了一家之說，可以贊成、可以反對，至少高度猶在。
羅友志接著說，馬習會大概就是馬英九兩岸論述總體檢；前總統蔡英文的「兩岸互不隸屬」、「四個堅持」，基本上就是女兒像爸爸，拾人牙慧，不得不失。賴清德這次的表演，連立論基礎都沒有，直接以數學113:75來做推比，跟當兵男孩互比「你幾梯的？」，有什麼差別？
羅友志說，雖然賴清德的目的昭然若揭，一方面想討好獨派，一方面想學蔡英文收割「中華民國」，又想接地氣的用淺顯易懂的方式，做自我論述，又要遮遮掩掩、又要高談闊論，結果就是東施效顰。
羅友志說，如果賴清德國慶演說，可以提出「祖國論」的歷史學理論述，還可能一搏歷任總統的位置高下，否則，這樣「比梯次」的說法，不僅低級，也讓美國看輕：「你就這樣？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
羅友志接著說，馬習會大概就是馬英九兩岸論述總體檢；前總統蔡英文的「兩岸互不隸屬」、「四個堅持」，基本上就是女兒像爸爸，拾人牙慧，不得不失。賴清德這次的表演，連立論基礎都沒有，直接以數學113:75來做推比，跟當兵男孩互比「你幾梯的？」，有什麼差別？
羅友志說，雖然賴清德的目的昭然若揭，一方面想討好獨派，一方面想學蔡英文收割「中華民國」，又想接地氣的用淺顯易懂的方式，做自我論述，又要遮遮掩掩、又要高談闊論，結果就是東施效顰。
羅友志說，如果賴清德國慶演說，可以提出「祖國論」的歷史學理論述，還可能一搏歷任總統的位置高下，否則，這樣「比梯次」的說法，不僅低級，也讓美國看輕：「你就這樣？」