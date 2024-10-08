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知名藝人汪建民在去年11月檢查出肺腺癌4期，經過10個月治療，狀況一度好轉能復出工作，不過8月底癌細胞失控，已侵蝕全身骨頭，9月初住進醫院再度治療，昨（7）日晚間7時14分，病逝於新光醫院，享年56歲。據了解，汪建民曾演出多部電視劇，日前他驚吐罹患肺腺癌第4期，體重狂掉12公斤，並透露癌細胞已擴散至骨頭及腦部等處，也已接受多次化療，未料仍不病魔離世。汪建民臉書全文：致建民哥的朋友們我是建民哥的妹妹，建民哥於10/7晚間離開了我們，很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！最後謝謝在建民哥最後這段時間陪伴他的女朋友Joan，謝謝妳在他身邊的不離不棄，也讓妳承擔了很多事情，再次感謝。最後祝福大家平安健康