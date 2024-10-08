民眾黨主席柯文哲今（8）日被爆另有一位貼身帳房、綽號「橘子」的許芷瑜，且現仍滯留日本未歸。對此，柯文哲前幕僚柯昱安也直言，「橘子」的八卦說不完，就是仗著自己是柯媽媽何瑞英的遠親，從無業柯粉搖身一變成為「貼身錦衣衛」。
《鏡週刊》今天報導柯文哲的貼身帳房許芷瑜已被檢方鎖定，不過，北檢已聲明許芷瑜目前仍是證人身分，盼外界不要妄加臆測。民眾黨發言人吳怡萱也強調，週刊已淪為打手，報導不值得採信。
不過，包括民眾黨前黨工、政治評論員吳靜怡跟柯文哲前幕僚柯昱安，今天則都出面證實許芷瑜在黨內的地位非比尋常。柯昱安直言，「橘子的八卦真的說不完，從2018年的無業柯粉，晉升成為柯之下黨之上的貼身錦衣衛」，主要原因，就是仗著自己是柯媽媽的遠親。
據了解，許芷瑜過去曾在柯文哲的市長室擔任實習生，後來轉為社會局機要、月薪4.7萬元，2020年民進黨北市議員許淑華在議會質詢時，就曾質疑市長室除了國合會交換生之外，並未開出實習生職缺，但許芷瑜不但當了實習生，還到社會局當機要。柯文哲當時坦承許芷瑜是他很遠的親戚，機要一職只是「打雜」。
而週刊報導也指出，許芷瑜的阿嬤就是傳奇醫師杜聰明的兒媳婦杜鄭寵兒，又意外扯出去年柯文哲宣稱自己拿過「杜聰明獎學金」，被退休醫師楊斯棓質疑說謊等爭議。
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不過，包括民眾黨前黨工、政治評論員吳靜怡跟柯文哲前幕僚柯昱安，今天則都出面證實許芷瑜在黨內的地位非比尋常。柯昱安直言，「橘子的八卦真的說不完，從2018年的無業柯粉，晉升成為柯之下黨之上的貼身錦衣衛」，主要原因，就是仗著自己是柯媽媽的遠親。
據了解，許芷瑜過去曾在柯文哲的市長室擔任實習生，後來轉為社會局機要、月薪4.7萬元，2020年民進黨北市議員許淑華在議會質詢時，就曾質疑市長室除了國合會交換生之外，並未開出實習生職缺，但許芷瑜不但當了實習生，還到社會局當機要。柯文哲當時坦承許芷瑜是他很遠的親戚，機要一職只是「打雜」。
而週刊報導也指出，許芷瑜的阿嬤就是傳奇醫師杜聰明的兒媳婦杜鄭寵兒，又意外扯出去年柯文哲宣稱自己拿過「杜聰明獎學金」，被退休醫師楊斯棓質疑說謊等爭議。
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