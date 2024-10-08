男藝人汪建民2023年11月檢查出肺腺癌4期，原先經過近1年的治療後，還能挺住病體工作，但2024年8月底癌細胞失控，已侵蝕全身骨頭，汪建民的妹妹10月8日證實，汪建民昨（7）日晚間已病逝在醫院，享年56歲，台灣癌症基金會執行長賴基銘提醒，肺癌常「無任何症狀」，一旦出現病徵都是晚期，死亡率高，「不吸菸」、「養成規律運動的習慣」、「避免長期接觸環境污染」，是最關鍵的預防方式。
據了解，汪建民最初是因為背痛就醫，檢查後才發現罹患肺腺癌，去年12月入院開刀，前前後後進行超過60次化療，勇敢對抗癌細胞令人敬佩，但終究不敵病魔。
肺腺癌初期難診斷 有如無聲殺手
肺腺癌與肺癌略有不同，肺腺癌指「肺臟中的腺體細胞產生病變」，肺癌則表示「肺臟及支氣管處，長出惡性腫瘤」，肺腺癌好發於女性，且腫瘤擴大較慢，初期症狀不明顯，一旦出現症狀且經診斷時，常是第三或第四期，且移轉速度快、死亡率偏高。
賴基銘表示，罹患肺部癌症，「抽煙」是主要的元因素，此外國人其實常忽略其它風險因子，包括廚房油煙、路上廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，讓人防不勝防。尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處廚房油煙、焚香、室內二手菸等致癌因子的環境，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率攀高。
肺癌佔死亡率極高 5種人是高風險族群
北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰說明，肺癌佔死亡率第一名已經是長時間的狀況，據統計，「肺腺癌」目前佔肺癌大約6至7成，除了抽菸外，平時也有許多危險因子要留意，大致有5類人需要特別小心。
⚠️有抽菸習慣者。
⚠️有家族史。
⚠️常在危險環境中，包括長時間接觸抽油煙機、廚房、礦業、石棉業。
⚠️常在空污環境，例如石化燃料、工業排放、移動源廢氣等燃燒行為。
⚠️自己有得過肺結核或其他肺部慢性疾病的人。
賴基銘補充，肺癌早期發現、早期治療最為重要，肺癌在1公分內透過手術切除，治癒率高達95%，因此必須定期做肺部篩檢，此外，平時一定要不吸菸、遠離二手菸，並養成規律運動的習慣。有氧運動最有助增進且維持肺部健康，如快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山等，飲食上則要把持「少紅肉、高纖、低脂」的原則。因為蔬果中的植化素具有多重防癌抗癌效果，也能抑制細胞從正常狀態轉變成癌細胞的狀況。
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肺腺癌初期難診斷 有如無聲殺手
肺腺癌與肺癌略有不同，肺腺癌指「肺臟中的腺體細胞產生病變」，肺癌則表示「肺臟及支氣管處，長出惡性腫瘤」，肺腺癌好發於女性，且腫瘤擴大較慢，初期症狀不明顯，一旦出現症狀且經診斷時，常是第三或第四期，且移轉速度快、死亡率偏高。
賴基銘表示，罹患肺部癌症，「抽煙」是主要的元因素，此外國人其實常忽略其它風險因子，包括廚房油煙、路上廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，讓人防不勝防。尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處廚房油煙、焚香、室內二手菸等致癌因子的環境，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率攀高。
肺癌佔死亡率極高 5種人是高風險族群
北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰說明，肺癌佔死亡率第一名已經是長時間的狀況，據統計，「肺腺癌」目前佔肺癌大約6至7成，除了抽菸外，平時也有許多危險因子要留意，大致有5類人需要特別小心。
⚠️有抽菸習慣者。
⚠️有家族史。
⚠️常在危險環境中，包括長時間接觸抽油煙機、廚房、礦業、石棉業。
⚠️常在空污環境，例如石化燃料、工業排放、移動源廢氣等燃燒行為。
⚠️自己有得過肺結核或其他肺部慢性疾病的人。
賴基銘補充，肺癌早期發現、早期治療最為重要，肺癌在1公分內透過手術切除，治癒率高達95%，因此必須定期做肺部篩檢，此外，平時一定要不吸菸、遠離二手菸，並養成規律運動的習慣。有氧運動最有助增進且維持肺部健康，如快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山等，飲食上則要把持「少紅肉、高纖、低脂」的原則。因為蔬果中的植化素具有多重防癌抗癌效果，也能抑制細胞從正常狀態轉變成癌細胞的狀況。