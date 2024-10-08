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▲男藝人汪建民不敵肺腺癌，2024年10月7日晚間，被家人證實病逝在醫院。（圖／汪建民臉書）

▲醫師提醒，罹患肺腺癌的初期症狀並不明顯，因此定期檢查，有危險因子的民眾要特別小心。（示意圖／取自 Pixabay ）

男藝人汪建民2023年11月檢查出肺腺癌4期，原先經過近1年的治療後，還能挺住病體工作，但2024年8月底癌細胞失控，已侵蝕全身骨頭，，享年56歲，台灣癌症基金會執行長賴基銘提醒，肺癌常「無任何症狀」，一旦出現病徵都是晚期，死亡率高，，是最關鍵的預防方式。據了解，汪建民最初是因為背痛就醫，檢查後才發現罹患肺腺癌，去年12月入院開刀，前前後後進行超過60次化療，勇敢對抗癌細胞令人敬佩，但終究不敵病魔。肺腺癌與肺癌略有不同，肺腺癌指「肺臟中的腺體細胞產生病變」，肺癌則表示「肺臟及支氣管處，長出惡性腫瘤」，，一旦出現症狀且經診斷時，常是第三或第四期，且移轉速度快、死亡率偏高。賴基銘表示，罹患肺部癌症，「抽煙」是主要的元因素，此外國人其實常忽略其它風險因子，包括廚房油煙、路上廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，讓人防不勝防。尤其北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰說明，肺癌佔死亡率第一名已經是長時間的狀況，據統計，，除了抽菸外，平時也有許多危險因子要留意，大致有5類人需要特別小心。⚠️有抽菸習慣者。⚠️有家族史。⚠️常在危險環境中，包括長時間接觸抽油煙機、廚房、礦業、石棉業。⚠️常在空污環境，例如石化燃料、工業排放、移動源廢氣等燃燒行為。⚠️自己有得過肺結核或其他肺部慢性疾病的人。賴基銘補充，，肺癌在1公分內透過手術切除，治癒率高達95%，因此必須定期做肺部篩檢，此外，平時一定要。有氧運動最有助增進且維持肺部健康，如快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山等，的原則。因為蔬果中的植化素具有多重防癌抗癌效果，也能抑制細胞從正常狀態轉變成癌細胞的狀況。