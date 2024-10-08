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總統賴清德日前在國慶晚會上提到祖國論，稱中華人民共和國不是中華民國國民的祖國，引發討論。對此，前國民黨立委陳學聖認為，該論述應只是前菜、只是提味，真正大菜會在國慶當天演說。陳學聖今（8）日在臉書發文指出，賴清德在國慶晚會的一番「祖國論」，成功發酵，仍熱烈持續討論中；有人說這是突發之言，有人說是來藍營主場潑冷水掃興，但他覺得，賴清德的祖國論應只是前菜、只是提味，真正大菜會在國慶當天演說。「因為這是賴清德的主場，也是證明、宣示中華民國還存在最好的場合。賴會有備而來，而且會有他未來四年兩岸政策更清楚論述。」陳學聖認為，賴清德有可能不否認台灣主要族群、文化來自中國，這是歷史，這會軟化藍營支持者對他的抗拒，包括對岸在內；但在兩岸關係部份，則會繼續強化中華民國、中華人民共和國目前互不隸屬的現況，以扣上台灣內部政治主流，這是現實，有助民進黨未來的選舉。陳學聖表示，面對賴清德可能的「二刀流」出手，對岸這幾天格外的安靜，反而反映出兩岸關係在賴清德國慶演說後，可能會有新的轉折，「是好是壞、是福是禍？不知！但我們都被綁在一條船上，沒人可置身事外。」