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▲汪建民長年維持良好身材與健康形象，直到去年底才發現罹癌。（圖／翻攝汪建民臉書）

56歲的藝人汪建民日前自曝罹患肺腺癌，是在去年底因背痛就醫才發現已經是4期，還擴散到頸椎與腦部，後來汪建民歷經9次化療並爆瘦12公斤，汪建民也曾問醫生：「我不菸不酒為何會這樣子？」醫生評估之後，則認為與家族病史有關。藝人汪建民在去年因背痛就醫時，才發現自己已經罹患肺腺癌，而且進入了第4期，癌細胞已經擴散轉移到頸椎與腦部骨頭，當時也緊急開刀，先解決頸椎的癌轉移，隨後才展開化療。汪建民9月份時在節目《聚焦2.0》受訪透露，自己罹癌前原本體重有88公斤，但開始進入化療階段後開始完全沒胃口，在短短幾個月之間爆瘦12公斤，尤其在前期開完刀時到被壓迫，完全無法進食，什麼食物在他面前，都完全無法誘發食慾，「當時整個人不成人形，老朋友看到我，一定會說他感覺我應該不久了」。汪建民也提到，自己從以前到現在是完全「不菸不酒」，因此在得知罹患肺腺癌時，也相當納悶，「我知道我得癌症並不怕，因為我媽媽已經先幫我做功課了，因為她淋巴癌末期，我陪著她掉頭髮、承受這些東西」。直到當時所有檢查都做完後，汪建民才忍不住詢問醫生：「我不菸不酒為什麼會這樣子？」後來雙方再詳細對談後，才了解原來汪建民父親曾罹血癌，母親則是淋巴癌，所以認定主因偏向家族史。汪建民隨後也表示：「我覺得我犯了一個很大的錯誤」，隨後解釋自己長時間都有咳嗽症狀，而且是從當年20多歲退伍時，就會動不動小咳，當時是媽媽買了中藥給他服用，也很有效，但要吃完過一段時間後，又開始咳。直到去年11月，汪建民的背痛問題已經到了無法忽視的程度，但他仍然拖延了一個多月才去就醫，才發現肺腺癌4期。不過在得知罹癌時，汪建民仍然不慌張，因為過去陪伴媽媽走過癌症治療的經驗，讓他知道癌症是怎麼一回事。