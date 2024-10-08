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▲汪建民在《震震有詞》分享抗癌過程，難過化療時頭髮全掉光，上節目時已經長回許多。（圖／和展影視）

資深男星汪建民因演出《台灣靈異事件》中「鐵頭警官」一角爆紅，去年檢出罹患肺腺癌第4期，今年8月癌細胞失控，已侵蝕全身骨頭，汪建民的妹妹10月8日證實，汪建民昨（7）日晚間已病逝在醫院，享年56歲，他曾上節目分享抗癌歷程，自曝化療過程太痛苦，讓他一度仰天哀求「」。汪建民妹妹稍早在汪建民臉書發文，證實大家心中的「鐵頭哥」已在昨（7）晚病逝，感謝期間所有醫療人員、社工朋友的照顧與女友的不離不棄，「對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位」。汪建民病逝噩耗讓粉絲震驚難過不已。「不想被誤會打悲情牌，後來我就任何通告都不接。」汪建民罹癌後，至少接受了9次化療、60多次電療，整個人暴瘦了12公斤，身心靈都相當煎熬。他也透露無法接受自己生病後的樣子，一直到6、7月，才比較有勇氣去站在鏡子前面。汪建民近期病情稍微好轉，上謝震武主持的《震震有詞》節目分享抗癌心路歷程，提到他至今接受了9次化療，「月底還要做第10次」。他指出，化療過程實在是太痛苦，在進行第3次至第4次化療間，「」。「那是最糟糕的時候！」汪建民說，完全吃不下東西，只有早晚吃營養品，最嚴重時頭髮也都掉光。他認為自己不菸不酒、有運動習慣，很難接受罹患肺腺癌，還一被查出就是第4期。對此，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰說明，肺癌是死亡率最高的癌王，而肺癌中有6至7成是「肺腺癌」，除了抽菸外，平時也有許多危險因子要留意，包含「有抽菸習慣者」、「有家族史」、「常在危險環境中，如長時間接觸抽油煙機、廚房」、「常在空污環境」、「有得過肺結核或其他肺部慢性疾病」等5類人要特別小心。台灣癌症基金會執行長賴基銘提醒，肺癌常「無任何症狀」，一旦出現病徵都是晚期，死亡率高，「不吸菸」、「養成規律運動的習慣」、「避免長期接觸環境污染」，是最關鍵的預防方式。