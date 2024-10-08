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▲汪建民在《台灣靈異事件》中，飾演正氣凜然的「鐵頭警官」，因此知名度大開。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣靈異事件」）

▲汪建民在《台灣靈異事件》中飾演「鐵頭警官」，人氣完全不輸男主角謝祖武，也因此讓他一夕爆紅（圖／翻攝自臉書粉專「台灣靈異事件」）

台灣男星汪建民今（8）日驚傳因肺腺癌逝世，享年56歲。汪建民去年11月檢查出肺腺癌四期，經過10個月的抗癌治療，中途一度好轉，但今年9月初住院治療後，汪建民妹妹於今日中午發文，證實汪建民過世消息。而汪建民代表作中，最知名的就是1996年長壽單元劇《台灣靈異事件》，他在裡頭飾演正氣凜然的警官「鐵頭」，帥氣程度不輸男主角謝祖武，也是許多人心目中經典的正義形象。汪建民1990年出道，先是參與《梅花三弄-水雲間》與《大地勇士》的演出，但都沒有受到太大關注，直到接下《台灣靈異事件》戲約後，才知名度大開，並開始迎來許多劇組邀約，之後陸續演出《汪洋中的一條船》、《女兵日記》、《最佳利益》等知名作品。《台灣靈異事件》第一代刑警由謝祖武、趙英華搭檔，共同解決大小案件，汪建民則在劇中飾演正氣凜然的刑事局偵一隊警官「鐵頭」，當時剛正不阿的帥氣模樣，人氣完全不輸男主角謝祖武，也因此讓他一夕爆紅，成為生涯代表作。《台灣靈異事件》從1996年熱播到2003年，當年一播出收視率就飆高，造成全台灣轟動，收視率甚至突破10.9％，且劇中演員含金量高，除了謝祖武、趙英華、汪建民等主角群，包含曾國城、季芹、王耀慶、謝金燕等人都曾參演。《台灣靈異事件》製作人曾表示，節目的初衷並非要怪力亂神，而是希望大眾一起關懷社會上的不幸事件。由於劇中許多案件都是取材自真實事件，也讓許多PTT網友稱之為最經典的童年陰影，「小時候愛看又害怕，看完半夜不敢上廁所」、「台灣版《X檔案》」、「每一集都印象深刻」。不少人公認，最有印象的單元包含《來世再見》、《飛頭傳奇》、《無頭公案》等，至今仍可以在YouTube觀賞全系列單元劇。汪建民去年11月檢查出肺腺癌四期，今年7月對外證實罹癌消息，經過10個月的抗癌治療，進行超過60次化療，中途汪建民雖病情一度好轉，但今年2024年8月底癌細胞失控，侵蝕全身骨頭。汪建民妹妹於今日中午發文，證實汪建民昨日晚間已病逝在醫院，享年56歲。消息一出，許多演藝界好友紛紛出面悼念，其中與汪建民在《台灣靈異事件》中合作許久的謝祖武，也不捨地發文喊：「看見這個消息，我覺得好難過，最可愛的搭檔，鐵頭兄弟一路走好，你還記得我這個尚智嗎？」讓許多劇迷看了淚崩直呼：「永遠的《台灣靈異事件》鐵頭哥RIP，懷念尚智和鐵頭搭檔組合！」