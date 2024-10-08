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▲汪建民在《台灣靈異事件》中飾演綽號「鐵頭」的警官，因此知名度大開。（圖／翻攝自臉書粉專「台灣靈異事件」）

資深男星汪建民去年11月檢查出肺腺癌4期，原本病況一度好轉，已經可以復出工作，不料8月底病情又惡化，今（8）日稍早傳出病逝消息。而汪建民出道多年，演出過多部電視劇，其中以《台灣靈異事件》中綽號「鐵頭」的警官一角最受歡迎，成為他生涯的代表作。不過他的演藝生涯卻並非一帆風順，2019年先是爆出他負債千萬消息，變得相當落魄；接著他在2022年再度爆出欠債500萬消息，神隱半年之後，他才在徐乃麟的節目上復出，並投身臉書直播帶貨，再次翻身重新出發，沒想到如今卻不敵病魔，享年56歲。汪建民自1990年就開始演戲，曾因演出《梅花三弄-水雲間》與《大地勇士》而受到關注，接著飾演《台灣靈異事件》中綽號鐵頭的警官，讓他知名度大開，即使電視劇開播至今已經過了20多個年頭，至今仍有不少劇迷相當懷念當時的「鐵頭」警官。後續他幾乎每年都會接到連續劇組的邀約，演出過多部電視劇，近期最新一部作品是《最佳利益2－決戰利益》，他也是許多談話性節目喜歡邀約的來賓之一。不過2019年突然傳出汪建民負債千萬消息，他還向多名藝人朋友借錢；2022年初他又爆出欠債500萬，失聯1個月的消息，甚至有債主在網路上PO出汪建民簽下的借據，指控他欠錢不還；還有人發出他手拿借據的照片，引起軒然大波。2022年6月，他神隱半年後在徐乃麟的節目上復出，強調自己10多年前有賭棒球跟百家樂，債務約幾十萬，但絕對沒有借錢去賭博，後續他也積極在臉書開直播帶貨拚翻身，今年上半年更現身蝦皮購物當直播來賓。沒想到今日稍早卻傳出噩耗，汪建民親妹妹在臉書發文，表示「致建民哥的朋友們，我是建民哥的妹妹，建民哥於10/7晚間離開了我們，很謝謝最後這段時間幫忙的朋友們，包含所有細心照顧的醫療人員、社工朋友。謝謝一直以來支持建民哥的朋友們！也對所有被建民哥虧欠的朋友們，致上最深最深的歉意，這輩子虧欠的讓他下輩子還給各位，也懇求各位高抬貴手，給家人們一個空間，隨著建民哥的離世，一切煙消雲散！」讓許多親朋好友以及粉絲不勝唏噓。