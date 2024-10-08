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▲PEETA葛格，網紅黎育欽，大麻。（圖／翻攝畫面）

健身網紅「PEETA葛格」今年3月15日遭警方於工作室搜出9.86公克的二級毒品大麻，複訊後獲5萬元交保，不過PEETA葛格否認吸毒，日前尿液採驗報告結果呈現陰性，台北地檢署今（8）日將PEETA葛格涉嫌施用部分處分不起訴，但是會簽分另案偵辦涉嫌持有二級毒品案。網紅PEETA葛格本名黎育欽，在YT擁有76萬粉絲訂閱，警方3月份接獲線報得知PEETA葛格疑似持有大麻，立即組成專案小組，經過多日跟監後兵分多路，到PEETA葛格的健身房、家中、倉庫等處展開搜索，最終在辦公室的外套口袋裡查獲大麻。不過，PEETA葛格堅決否認使用大麻，還表示「不知道、也不清楚是誰放的」，檢方訊後依涉犯《毒品危害防制條例》，諭令5萬元交保，PEETA葛格因驗尿結果呈現陰性，檢察官以罪嫌不足等理由，將他涉嫌施用毒品的部分處分不起訴，但將另案調查他涉嫌持有二級毒品的犯行。