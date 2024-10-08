MLB美國職棒洛杉磯道奇昨日以2：10不敵聖地牙哥教士，系列賽2戰下來目前雙方各拿下1勝，明日將進行關鍵G3，誰能夠贏下這場關鍵戰役，就能夠率先搶下聽牌優勢。而道奇陣中明星強打Mookie Betts，昨日一度眼看要敲出全壘打，卻被教士左外野手Jurickson Profar的6星級美技給沒收，就連運氣也不站在Betts這邊，近期個人在季後賽上已連續22個打數沒有敲出安打，稍早他受訪談到自己在季後賽的狀況時則表示，「自己正在努力脫離這樣的困境。」
Betts談個人季後賽困境 坦言只能繼續向前看
Mookie Betts稍早接受美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya訪問時坦言，「我沒辦法擺脫這些，這全世界都知道，也早已不是秘密。不過沒有人能比我對自己更嚴厲，我現在唯一能做的就是繼續向前看，同時繼續前進，但我知道壓力始終伴隨在我左右。」
「坦白說，我也是人，正在經歷著這一切。別人告訴我的那些事，我早已見識過，我真的在努力了，這就是我目前唯一能說的。」而儘管Betts昨日比賽眼看就要開轟終結低潮，最終卻被沒收，他則坦言：「結果一樣是出局，我那些打席最終都是出局，所以對我而言，沒有任何一次是好的打擊。」
Roberts會更換棒次嗎 稍早其否認這樣看法
至於道奇隊總教練Dave Roberts，如今會不會考慮更換打序，讓Betts稍微移動到後段棒次呢，稍早他在受訪時否定了這樣的考慮，「我沒有考慮過這一點，我不認為改變擊球順序會改變任何事情。翔平現在的狀態很好，而且今年一整年我們都是（靠此打序安排）這樣得分的。」
Roberts也表示，「我不知道Mookie是否對此感到焦慮，或者一直無法敲出安打是否對他造成了壓力，但這似乎已經對他的打擊開始產生了影響。我只是希望它能做自己，不要太陷入過去。」
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Mookie Betts稍早接受美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya訪問時坦言，「我沒辦法擺脫這些，這全世界都知道，也早已不是秘密。不過沒有人能比我對自己更嚴厲，我現在唯一能做的就是繼續向前看，同時繼續前進，但我知道壓力始終伴隨在我左右。」
「坦白說，我也是人，正在經歷著這一切。別人告訴我的那些事，我早已見識過，我真的在努力了，這就是我目前唯一能說的。」而儘管Betts昨日比賽眼看就要開轟終結低潮，最終卻被沒收，他則坦言：「結果一樣是出局，我那些打席最終都是出局，所以對我而言，沒有任何一次是好的打擊。」
Roberts會更換棒次嗎 稍早其否認這樣看法
至於道奇隊總教練Dave Roberts，如今會不會考慮更換打序，讓Betts稍微移動到後段棒次呢，稍早他在受訪時否定了這樣的考慮，「我沒有考慮過這一點，我不認為改變擊球順序會改變任何事情。翔平現在的狀態很好，而且今年一整年我們都是（靠此打序安排）這樣得分的。」
Roberts也表示，「我不知道Mookie是否對此感到焦慮，或者一直無法敲出安打是否對他造成了壓力，但這似乎已經對他的打擊開始產生了影響。我只是希望它能做自己，不要太陷入過去。」