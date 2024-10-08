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▲方文琳希望再拿一座金鐘獎。（圖／記者吳翊緁攝）

▲黃迪揚去年拿獎，今年又入圍。（圖／記者吳翊緁攝）

方文琳、張耀仁、黃迪揚今（8）日出席第59屆金鐘獎入圍茶會，3人憑《鹽水大飯店》分別入圍迷你劇集最佳女配角獎、最佳男主角獎以及最佳男配角獎，方文琳上個月自爆罹患食道癌零期，食道有10公分的灼傷，她今日現身記者會看起來氣色不錯，稍早得知汪建民罹癌過世消息，方文琳也說會好好檢視自己的生活型態，定期回診，要粉絲別擔心。方文琳表示之前健康檢查，都著重在腸胃，「因為家族有胃病、大腸癌跡象，之前有發現喉嚨卡卡，但一般大家都說胃食道逆流，我有再去檢查，都說沒東西，就比較放心了，是直到看到食道10公分的灼傷，才知道嚴重性。」方文琳表示自己酒量不好，過去交的男朋友也都愛喝酒，所以非常討厭人家喝酒，結果有機緣認識了烈酒，「剛開始喝一口兩口，真的跑廁所吐，後來發現喝一下可以睡好幾個小時的覺，滿好的，這樣應該也有8、9年了。」在記者會開始前，資深男星汪建民證實癌症過世，方文琳也感到震驚，並表示會好好督促自己，乖乖定期回診檢查。方文琳罹患食道癌也沒跟媽媽說，是新聞曝光那天爸媽才知道，只是不知道爸爸去哪聽到的傳聞，還打來問她身體狀況，但她仍瞞到家，不希望父母擔心。黃迪揚去年以《看海》拿下金鐘58迷你劇集最佳男配角獎，今年又再度入圍同一個獎項，黃迪揚表示不怕金鐘魔咒，只希望價錢能跟原本的一樣就好，不要再殺價了！他也曝光演員談價錢的祕訣，「都是得知價格，看你能不能接受，通常都會接受，不然你不要就沒有了。」方文琳2005年時曾拿過一次金鐘最佳女主角獎，她開心說如果這次拿獎，就可以跟家裡原本那座已經褪色的獎盃作伴。