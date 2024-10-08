我是廣告 請繼續往下閱讀

▲汪建民肺腺癌4期首露面！掉牙、青蛙肚憔悴曝現況 親吐：不成人形。（圖／汪建民臉書）

▲汪建民8月中時曾在臉書開直播抽獎，大約40分鐘下線，感謝粉絲的支持。（圖／汪建民臉書）

▲汪建民過往身形健壯許多，罹癌後暴瘦12公斤。（圖／汪建民Instagram）

罹患肺腺癌4期的藝人汪建民，今（8）日突傳出已在昨晚病逝，享年56歲。他之前癌細胞從右肺擴散到頸椎、腦內，已接受長達7個月的化療，一度暴瘦12公斤。汪建民在8月中時突然在臉書開直播進行抽獎，不少朋友、粉絲湧入留言，關心他的近況，他氣色看起來不錯，講話聲音宏亮，當時他說：「我5、6月時，沒有勇氣開直播，真的用不成人形來形容，身體瘦到乾癟、眼窩凹陷，沒辦法見人。」汪建民透露，發現病因是因為背痛而前去就醫，最後竟發現罹患肺腺癌，他在去年12月入院開刀化療，至今已做超過65次化療，勇敢對抗病魔。他在8月中時難得開直播，也透露自己牙齒掉了幾顆，肚子胖了一圈，髮色也灰白不少，當時他仍堅強分享抗癌心情：「自己的意志力很重要，健康這兩個字真的很難。」自認當時能夠支持下去，覺得值得給自己一個掌聲。汪建民過世前仍努力直播帶貨扛家計，也不時上一些節目通告，用自身經驗告訴大家不要輕忽身體警訊，當時他也疑惑地說：「我從來不熬夜，這幾年只有在幸福城露營區會熬夜，在其他地方不會熬夜，生活作息也是相當規律。」最後一次公開直播露面時，汪建民看起來心情不錯，還一一點名粉絲名字，連兄弟象的「扁哥」蔡豐安也來線上留言，讓他非常感動：「扁哥真的感謝超挺我，現在線上很多人，我不能失控，謝謝扁哥。」他最後直播40分鐘下線，也感謝粉絲的支持，「感謝你們給建民哥的祝福和加油。」不過令人難過的是，汪建民最終仍抵擋不了病魔，於昨天過世，也讓大批粉絲感到相當不捨。