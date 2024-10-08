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▲徐乃麟今（8）日出席記者會，被問到汪建民離世的噩耗。（圖／記者李政龍拍攝）

▲徐乃麟談及汪建民，一度難過到情緒潰堤。（圖／記者李政龍拍攝）

資深藝人汪建民昨（7）日晚間癌逝，享年56歲，胞妹也證實消息。徐乃麟今（8）日出席記者會，談到汪建民離世的噩耗，忍不住當場哽咽，透露他在後台看到汪建民妹妹發文，汪建民近年來人生陷入低潮，媽媽因為失智症送到安養院，加上負債鉅額，今年（2024）又檢查出肺腺癌末期，「在他最苦的時候，有人關心他嗎？」他也曝光和汪建民最後一次見面。徐乃麟提及汪建民滿是不捨，透露前陣子汪建民才被爆料負債，「人生最大的打擊不外乎是事業失敗，工作面臨挫折、情關，過不了這些關的人很多，在他最苦的時候，有人關心他嗎？」坦言最後一次看到汪建民是去年（2023）在節目上，當時因為他的家中有些狀況，所以徐乃麟特別照顧汪建民，每一、兩個月就會請對方來上節目。徐乃麟心疼表示，他看到汪建民債務纏身，媽媽又因為失智症住入安養院，汪建民自己也負荷不了，「我說媽媽這邊我能夠幫，你的安養院的費用我幫你出，不要告訴任何人，這是我微不足道能幫忙的，他有債務問題就去面對，我能幫的儘量幫。」徐乃麟感嘆：「我們一起為汪建民祈禱，留下的情債、錢債就一筆勾銷。」徐乃麟也坦言，知道對方在人生最後一程有個女朋友陪伴在身邊很感動，「女朋友不離不棄照顧他，我覺得非常非常偉大，在這麼不順遂的時候，還有個女人還願意在他身邊，真的很偉大，祝福她。」