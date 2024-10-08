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▲中信銀行與遠東SOGO百貨推出聯名卡，中信金董事長陳佳文（左）與遠東SOGO百貨董事長黃晴雯合影。（圖／記者顏真真攝）

在國泰世華銀行失去SOGO聯名卡發行權後，由中信銀行搶下新的發行權，「中信遠東SOGO聯名卡」也在今（8）日正式亮相，刷卡優惠也同步公開，只要在遠東SOGO百貨店內刷卡消費購物9折起，並享最高3%回饋無上限，中信點、HAPPY GO雙重點數同步累積，另還有卡友專屬每日最高免費停車4小時。對於強強聯手，中信銀行董事長陳佳文也喊出，這張卡起碼有百萬張實力，首年發卡目標破50萬張。陳佳文表示，1974中信推出台灣首張信用卡，經半世紀的努力，中信不僅是台灣金融史上信用卡創始者 ，更是台灣支付產業發展的重要推手。今年適逢中信銀行信用卡發卡50周年，此時推出SOGO聯名卡，對雙方都是如虎添翼，也讓中信銀百貨消費版圖布局更完整，對信用卡市場版圖亦將有極大影響，更象徵中信強強聯手，將支付與生活緊密結合，提供客戶更優質、便捷的消費體驗。陳佳文也不忘分享自己太太也是SOGO粉絲，在他們年輕時，就很喜歡去SOGO吃吃東西、買精品，SOGO在台灣也有無數鐵粉，在財富度最高的大安區佔有獨特地位且無可取代，他有信心SOGO聯名卡推出後，能提供客戶更好的支付體驗，發卡起碼有百萬張實力，首年目標可破50萬張。根據中信卡支於百貨消費的大數據資料分析發現，卡友消費前3名分別為購買精品、餐廳用餐及超市生活消費，中信銀新推出的SOGO聯名卡 ，提供「一卡三會員」，線上申請可立即開通中信銀信用卡、SOGO聯名卡及HAPPY GO這3種會員，店內消費享3%回饋，指定品牌購物9折起、超市95折，每天最高4小時免費停車，於海外實體商店消費也享最高2%回饋無上限，海外指定區域行李託運、機場接送及指定餐廳折扣等優惠。另外，至今年12月31日止，在全台遠東SOGO 百貨店內任刷一筆交易，新戶享SOGO電子商品券500元或行李箱2選1、新卡享SOGO電子商品券100元，新戶首次註冊中信網路銀行加碼送100元的SOGO即享券，在新開幕的遠東Garden City及愛買量販店指定日期單筆消費滿2000元，即享3%的HAPPY GO點數，每人上限回饋200點，搭乘YOXI計程車享最高400元搭車金。