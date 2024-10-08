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▲故宮南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」新展於10月8日登場。圖為國寶文物蘇軾〈致道源尺牘〉。（圖／故宮）

故宮南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」新展於10月8日登場，以「古代書畫中的朋友」為主題，不僅展出國寶文物蘇軾〈致道源尺牘〉，還有元人〈畫寒山拾得像〉、明代張靈〈赤壁〉及清代李鱓 〈牡丹〉等首次於故宮南院亮相的書畫精品25件。故宮博物館表示，當下最潮的人格測驗，你是I人還是E人？古代文青多是E人性格，從故宮書畫中有解。另因應朋友主題，10月21日週一特別開館，兩人同行享免費參觀，快揪友人一起看展，參與古代文青活躍又細膩的社交生活。策展人書畫文獻處助理研究員陳建志表示，本展覽特以古代書畫中的朋友為發想，精選院藏書、畫、器物計27組件，分成「神仙同道」、「士林交游」、「萬物為友」三種類型，除了借古喻今，訴說友誼的重要和美好之外，也可以從中窺探、學習古代書畫家外在的藝術風格表現及其精神內涵。本次展出的國寶文物蘇軾〈致道源尺牘〉，是蘇軾謫居黃州時特地給好友杜沂寫信，交代京酒一壺已送上杜氏兒子那兒，是楷、行、草三體雜揉的作品，用筆出鋒率意自然；元人〈畫寒山拾得像〉描繪「和合二仙」寒山與拾得這兩位隱僧摯友並肩的喜樂之情；明代張靈〈赤壁〉是一面扇作，寫意了蘇軾的〈赤壁賦〉泛舟湖上之景，畫中可見船載八人，煮茶談心、賞景對詩的理想生活；清代李鱓 〈牡丹〉裡呈現姚黃魏紫兩種名貴的牡丹，設色淡雅。作者款題雍正4年某日細雨，因酒友爽約，索性賞花自娛。書畫中顯露文人之間極細膩的情感流動，饒富興味。除了文人間的交游，書畫家也常寄情於萬物。如本次首展的清代湯貽汾〈歲寒三友圖〉，非熟知的松、竹、梅，而是湯氏畫墨梅、妻子繪水仙，其子補茶花的合景之作；清代宮廷畫家馬文麟〈金魚〉，以細筆勾勒紋路，再以紅、白顏料點綴身軀，眼珠亦不含糊，神情生動可愛。因蝶尾金魚飼養不易，足見主人的寵愛；張大千老師曾熙，則將枇杷折枝置於畫面正中央，左側款題埋怨友人從洞庭東山來，竟未攜帶當地伴手禮枇杷，「心嘗憾之，寫此一枝」，同時代另一位書畫家王震見狀不僅賦詩按讚，還添繪枇杷數顆，兩人於書畫中的詠物互動極富趣味，不輸當代社群媒體。策展人陳建志表示，〈漢魯王墓石人胸前題字墨拓本〉這件文物值得關注，雖然拓片上的文字較艱澀、色彩也單調，但可由石人後方的文字及相關文獻探知阮元與翁方綱兩人之間亦師亦友的關係 ; 陳建志說，本展覽另搭配展出瓷器〈清粉彩黃地和合二仙香插〉是翰墨展的首創，使展覽層次更為豐富，繪畫和器物作品彼此輝映，能呈現同一主題的不同製作脈絡和圖像意涵。翰墨空間—故宮書畫賞析展: 古代書畫中的朋友113年10月8日-114年1月1日國立故宮博物院南部院區S203展廳■「南院好友，揪你一起」特別開館日113年10月21日（星期一）兩人同行，免費參觀■ 翰墨空間專題講座113年10月18 日14:00 遵生一明張靈〈赤壁〉成扇的斷代 / 陳建志 (本院策展人)113年11月16日14:00 寒山與拾得-狂僧&喜神 / 陳階晉 (前本院書畫文獻處副研究員)113年12月7日14:00 宮中行樂一從仇英〈漢宮春曉〉談起 / 許文美 (本院書畫文獻處副研究員)113年12月14日14:00墨印下的黑白無常：拓片的收藏與鑑賞 / 許雅惠 (國立臺灣大學歷史學系教授)國立故宮博物院南部院區1樓集賢廳■ 翰墨空間專廳導覽113年10月19日 11:00、11月9日14:30、12月14日11:00國立故宮博物院南部院區S203展廳