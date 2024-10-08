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▲留意庭院、陽台、地下道及排水溝等容易積水的區域。（圖／屏東縣府提供）

山陀兒強風豪雨導致部分地區淹水並造成環境髒亂。隨著國軍及各級政府部門全力投入災後環境清理工作已接近尾聲，縣內積水與雜物堆積問題也引發登革熱病媒蚊孳生風險。縣長周春米指示全面啟動縣內環境消毒及病媒蚊防治行動，務必阻止登革熱疫情擴散。環保局指出，颱風後的環境整頓固然重要，但徹底清除病媒蚊孳生源是防止登革熱傳播的關鍵。為保障縣民健康，呼籲全體民眾積極參與，並邀請志工及各村里、公私部門協力清理積水容器、淤泥堆積等，徹底消滅病媒蚊的孳生環境。此外，環保局將進行大規模的環境消毒工作，減少登革熱傳播風險。截至113年，屏東縣已有9例本土登革熱病例。為防範病媒蚊孳生，環保局強調「巡、倒、清、刷」四步驟的重要性，尤其應特別留意庭院、陽台、地下道及排水溝等容易積水的區域，主動清理戶外花盆、桶子及輪胎等可能積水的容器。本年度已累計動員13,393人次的環保志工投入防疫行動，並持續於放晴後聯合各鄉鎮市清潔隊，對校園、市場及公共區域進行環境消毒，堅決防堵疫情蔓延。