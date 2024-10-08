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法院日前以涉嫌圖利裁准扣押京華城111.7億元土地，台北市長蔣萬安強調已不予施工勘驗，並發函北院跟北檢確認是否勒令停工。不過，民進黨北市議員簡舒培、許淑華等今（8）日都質疑，依《建築法》規定，地方主管機關本就有權勒令停工，批蔣萬安淪為「罐頭市長」、「Baby市長」。蔣萬安則強調，市府的魄力就是依法行政，未來若京華城未申報還繼續施工，必要時可勒令停工。台北市長蔣萬安今率領市府官員赴台北市議會備詢，民進黨議員也針對京華城案圍攻為何不勒令停工？簡舒培強調，《建築法》87條就有提到，如果京華城繼續施工，地方政府有權勒令停工，質疑蔣萬安為何還要多此一舉發函詢問北檢跟北院，「你是baby市長嗎？」許淑華也指出，市民希望看到蔣萬安對京華城案展現態度跟魄力，但近日蔣萬安面對各界詢問是否停工，卻只是一再推到北檢跟北院，讓人失望，市民已經流傳一個新封號，把蔣萬安稱做是「罐頭市長」。面對綠營質疑「baby市長」、「罐頭市長」，蔣萬安則反擊「這不是事實，各項市政推動都有態度。」他更回嗆，市府的魄力就是依法行政、捍衛公務人員依法辦理。蔣萬安強調，依照函示，目前經法院扣押只能停止會不予京華城施工勘驗，「勒令停工沒有任何法令依據」。蔣萬安解釋，依照法令，除非京華城未申報還繼續施工，「必要時」方可勒令停工。因此市府必須向北檢跟北院確認，是否認為市府要勒令停工。