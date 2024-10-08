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2024年諾貝爾獎季開跑，今年諾貝爾物理學獎於台灣時間10月8日下午5時45分公布，獲獎者為由美國科學家霍普菲爾德（John J. Hopfield）、加拿大學者辛頓（Geoffrey E. Hinton），獎項表彰兩人透過人工神經網路（Artificial Neural Network）在機器學習（machine learning）領域的基礎發現與發明。今年諾貝爾物理學獎由美國科學家霍普菲爾德（John J. Hopfield）、加拿大電腦科學家辛頓（Geoffrey E. Hinton）共同獲獎；諾貝爾物理獎迄今已頒發117次，累積共有225名獲獎人，其中得獎女性包含去年的得主僅5名 ，最年輕的得獎者為25歲，最年長的得獎者為96歲。物理獎得主公布後，化學獎、文學獎、和平獎依序於本周三（9日）至周五（11日）揭曉，自今年10月7日起，諾貝爾獎委員會將依序揭曉生醫、物理、化學、文學、和平等5座獎，其餘獎項將於接下來的幾天揭曉，各獎獎金為1100萬瑞典克朗（約新台幣3414萬元），若得主超過1人則由共享殊榮者分享獎金。〔化學獎〕10月9日（周三）17：45〔文學獎〕10月10日（周四）19：00〔和平獎〕10月11日（周五）17：00〔經濟學獎〕10月14日（周一）17：45