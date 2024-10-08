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檢廉持續偵辦京華城案，為追查釐清前北市長柯文哲政治獻金，8日上午，廉政署以證人身分傳喚東森集團總裁王令麟等人，目前已移送北檢複訊。據了解，今天上午，檢廉追查台北京華城容積率弊案，以證人身分傳喚東森集團總裁王令麟，以及東森電視總裁張高祥等10人到案說明，稍早已移送北檢複訊。該案件偵辦至今，檢廉自今年8月間發動搜索，羈押前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民，以及鼎越公司董事長朱亞虎、前市長辦公室主任李文宗等7人。目前檢方持續追查相關金流、政治獻金等，據《鏡週刊》報導，前鼎越開發董事長朱亞虎坦承行賄，更鎖定全案的關鍵人物，也就是柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的祕書許芷瑜。不過今年8月間檢廉發動搜索前，許芷瑜早已緊急出境到日本，對此，北檢表示，許芷瑜涉案情節仍待調查釐清，請外界勿恣意揣測。