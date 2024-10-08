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▲徐乃麟（8）日出席電商記者會也正式回應與楊繡惠的風波，溫情喊話。（圖／記者李政龍拍攝）

▲徐乃麟希望和楊繡惠的紛爭到此結束，更喊話唐從聖：「心坎一定要過去。」（圖／記者李政龍拍攝）

59歲資深女星楊繡惠日前凌晨突發文怒控，遭到徐乃麟羞辱：「妳最賤！」氣得宣布再也不上該節目，和徐乃麟隔空交火，風波延燒多日，楊繡惠先前開直播向徐乃麟道歉，承認自己處理方式不當，對此，徐乃麟今（8）日出席電商記者會也正式回應此事，溫情喊話楊繡惠來上《天才衝衝衝》，開玩笑說：「妳要吃我豆腐儘量吃，我這個老豆腐還有人吃。」徐乃麟先是感謝媒體連日來追新聞的辛勞，接著還原事件原委，直言當天他沒有罵任何人，也沒有表情猙獰，「很抱歉又講到唐從聖，那才叫飆罵。」他強調和楊繡惠私下真的很熟，女兒結婚時他邀請不到10位藝人，楊繡惠就是其中一位，「她今年搬家還邀請我去，只是我在工作到不了，節目她摟我、摸我，大家看歷史畫面，我都是開心以對，從來沒有覺得不入流、吃豆腐。」徐乃麟無奈表示，大家以前都是秀場出身，玩笑話葷素不拘，「常常嘴巴太快，沒有經過大腦就說出來，說者無心聽者有意，那就當下跟我講嘛！」他透露自己對每個來上節目的人都是熱情打招呼，不會有鄙視眼神這種事，「我們會一起打麻將、一起吃飯，都有LINE可以直接講，我都會直接道歉，我都跟唐從聖道歉100次了，跟妳道歉什麼關係。」不僅如此，徐乃麟也喊話唐從聖，「徐乃麟什麼大風大浪沒見過，從從心坎一定要過去，乃哥最大的錯就是對你，你這個坎一定要過去。」他強調自己的情緒來得快也去得快，「前兩天記者訪問我，我說大家有心結了，但沒有說要封殺楊繡惠，我沒有這個能力封殺任何人，妳要吃我豆腐儘量吃，我這個老豆腐還有人吃，我希望繡惠不要放在心上，乃哥很和藹可親的，我只是脾氣比較大。」徐乃麟希望事件到此結束，「今天我感觸很多，希望我跟楊繡惠的事情今天有個happy ending，繡惠歡迎妳再來《衝衝衝》，《衝衝衝》是我最愛的節目，這件事情就到這邊結束，妳也不用再多說什麼，說很愛乃哥我就很開心。」但他也喊話：「在鍵盤上傷害我的，我一定告你，好不好？」透露之前曾告過7、8個人，還有人在法庭上下跪求原諒，「截圖的我一定會吿，我說這些不為了自己，是為了矯正歪風。」