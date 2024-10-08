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▲5日晚間，新北板橋發生行車糾紛鬥毆案，蘇姓男子騎乘機車，疑因未停讓陳姓男子，雙方爆發口角，蘇男情緒激動，竟持安全帽毆打陳男，遭警依法送辦。（圖／翻攝畫面）

本月5日晚間，新北市板橋區中山路，發生一起行車糾紛鬥毆案，49歲蘇姓男子騎乘機車，疑因未停讓步行經過的陳姓男子，雙方爆發口角，過程中，蘇男情緒激動，竟持安全帽毆打陳男，造成其頭部挫傷、右肩挫傷及腦震盪，警方獲報後通知蘇男到案，詢後依恐嚇、傷害及妨害名譽罪嫌送辦。據了解，陳男於7日晚間，與友人步行經過中山路二段1處巷口，過馬路時蘇男騎機車穿越，陳男不滿蘇男未停讓行人，雙方爆發口角衝突，蘇男離去後又返回，朝陳男怒嗆三字經，又持安全帽痛毆陳男，導致其頭部挫傷、腦震盪等。陳男隨即報警處理，蘇男犯案後騎車離去，警方獲報後，8日上午通知蘇男到案，詢後依恐嚇、傷害及妨害名譽罪嫌移送新北檢偵辦，而蘇男未停讓行人部分，將依違反《道路交通管理處罰條例》開出1200元以上6000元以下罰單。