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張政禹勵志入選中華隊！中華隊在昨（7）日公布世界棒球12強錦標賽的28人名單，味全龍隊內野手張政禹，除了曾在2023年亞冠賽披上中華隊戰袍，可以說是生涯首次入選參加正規的國際賽事。味全今（8）日在主場迎戰富邦悍將，張政禹在賽前訓練時接受訪問，對於入選中華隊的感想，表示：「雖然有事先通知，但還是有點意外，很開心，感謝教練團賞識，當下有點驚喜。」談到加入中華隊的目標，張政禹說：「會盡全力滿足教練團要求，其實守游擊，二三壘都要會一點，以前也練過外野，一壘可能不太行，但其他沒問題。」此外，其實張政禹入選中華的故事也相當勵志，回憶過去選手生涯，張政禹說：「，這種一步一步被大家接納的感覺，是個很大的鼓勵。」