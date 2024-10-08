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台中5億高中生命案，賴姓高中生配偶夏姓男子，因偽造文書罪一審遭判刑1年6月，刑事部分，夏男委由律師提起上訴，8日下午首開庭，夏男向法官主張，無法證明自己沒做的犯罪，其自述提到，賴姓高中生在案發前搭電梯時，臉上還帶著笑容，說到這部分潸然淚下，情緒激動。據了解，賴姓高中生墜樓案，引發外界質疑，針對殺人罪部分，去年6月台中地檢署偵結，夏男不起訴處分。但賴母透過律師，對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，去年8月發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。不過，夏男被法官認定「無結婚真意」，一審被依偽造文書罪判刑1年6月。今下午，夏男否認犯罪，表示面對外界質疑，自己也是受害者，無法解釋也無法證明沒做的犯罪，強調一切都盡力配合，希望司法能夠還他清白。夏男向法官表示，如果賴男還在世的，2人結婚一起生活，就可以證明彼此人有結婚真意，他透露，對於外界的指控已百口莫辯，並提到賴男搭乘電梯時，臉上還帶著笑容，情緒哽咽落淚。