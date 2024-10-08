對張政禹入選中華隊不意外！世界棒球12強錦標賽將在11月13日開打，中華隊在昨（7）日公布28人名單，中職味全龍隊內有5名選手入選，包含投手林凱威、陳冠偉，野手張政禹、李凱威以及捕手吉力吉撈·鞏冠。張政禹是首度在成棒賽事入選中華隊，總教練葉君璋今（8）日賽前接受訪問，認為以中華隊整個陣容來說，並不意外張政禹入選，且認為：「他是個特別的球員。」
葉君璋談子弟兵 對張政禹入選不意外
對於陣中有5位球員入選，總教練葉君璋表示：「覺得也是蠻驕傲，因為球員表現很好，獲得曾總青睞。」談到除了去年亞冠賽外，較少入選中華隊的張政禹，葉君璋直言：「以他的能力，和中華隊整個陣容，我覺得入選不意外，他也是全部都能守，而且腳程也快，是個很特別的球員，一定在某個地方用得到。」
季中一度遭遇狀況的前任終結者林凱威，在季末轉戰後段局數的勝利組牛棚後，截至上次登板，已經連續9場中繼、後援沒有失分，明顯狀況有所回升，本次也入選中華隊28人名單。
對此，葉君璋說：「從過去一直被討論，到現在，狀況真的好蠻多的，應該對中華隊有幫助。」關於季末改變的關鍵，葉君璋則指出：「我自己觀察，之前球很快，但是蠻容易被掌握到，可是球的尾勁改善，還有放球點改變以後，比過去好蠻多的，就算被打者打到球，也不會形成那麼有傷害性的球。」
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對於陣中有5位球員入選，總教練葉君璋表示：「覺得也是蠻驕傲，因為球員表現很好，獲得曾總青睞。」談到除了去年亞冠賽外，較少入選中華隊的張政禹，葉君璋直言：「以他的能力，和中華隊整個陣容，我覺得入選不意外，他也是全部都能守，而且腳程也快，是個很特別的球員，一定在某個地方用得到。」
季中一度遭遇狀況的前任終結者林凱威，在季末轉戰後段局數的勝利組牛棚後，截至上次登板，已經連續9場中繼、後援沒有失分，明顯狀況有所回升，本次也入選中華隊28人名單。
對此，葉君璋說：「從過去一直被討論，到現在，狀況真的好蠻多的，應該對中華隊有幫助。」關於季末改變的關鍵，葉君璋則指出：「我自己觀察，之前球很快，但是蠻容易被掌握到，可是球的尾勁改善，還有放球點改變以後，比過去好蠻多的，就算被打者打到球，也不會形成那麼有傷害性的球。」