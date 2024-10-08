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民進黨立委王美惠今（8）日在立法院施政總質詢時關切中國人入台與打詐成效偏低等議題。王美惠指出，打詐儀錶板公告昨日的財損數就高達5億4千萬元，質疑打詐成效不彰；對此，行政院長卓榮泰坦言，數據讓人害怕，要持續努力打拼。立法院今繼續進行施政總質詢，王美惠質詢時表示，現在詐騙集團橫行，政府打詐成效不彰 ，案件數倍增、財損又翻倍、金額也追不回。王美惠指出，打詐四法在7月31日公佈實施，但是依警政署統計資料顯示，8月份詐騙受害件數2萬1千餘件，是1月份3千餘件的6倍，而打詐儀錶板公告10月7日1天的財損數就高達5億4千萬元，而財損中警察機關查扣金額，只有26%。王美惠說，這個數字讓民眾很驚慌，其實民眾被騙希望的不是偵辦定罪，而是錢可以追回，現在不只案件倍增，財損翻倍，詐騙金額還追不回，打詐成效不彰。對此，卓榮泰回應，這些數據的確讓人害怕，現在打詐四法通過後有工具，透過科技偵辦、跨國合作等，但他知道打詐成績還沒很好，要持續努力打拼；內政部長劉世芳回應，9月的數據就和上個月來比較，已經下降很多。王美惠續指，在10月初中國人在台灣鬧事，他們是用探親名義申請來台，而申請探親的母親根本不在台灣，早已回她的祖國了，這凸顯出台灣針對中國人入台的審核，實在太過寬鬆。王美惠提到，依資料顯示，台灣核准中國人來台探親，核准率高達99%，而中國人在台的不法行為，只是把他們遣送回去而已，如果是台灣人去中國，像是李明哲也只是做民權運動，就被莫名拘捕5年，才放回台灣。陸委會主委邱垂正則坦言，審議的確還要加強，會來強化相關審議機制。