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▲台中市議員陳淑華批評水湳經貿園區開發進度是零。（圖／陳淑華提供，2024.10.08）

▲圖書館和美術館共構的台中綠美圖第一階段已完工，文化局年底將進駐行政棟。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.08）

▲台中綠美圖建築大量利用自然採光。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.08）

台中市水湳機場遷移後，原址規劃為水湳經貿園區，民進黨議員陳淑華批評園區早已開發完成，6年來吸引民間投資的金額是零，只看到建商興建豪宅和炒地。市長盧秀燕表示，台中新的地標綠美圖、國際會展中心相繼進入完工階段，明年底可以營運；台中流行影音中心、水湳轉運中心預計後年完工。至於會展中心西側展館和台中巨蛋，得等下屆市長任內才能完工。市議員陳淑華今（8）日質詢，指水湳經貿園區從匡列預算至今邁入20年，盧秀燕上任時園區已開發完成，這6年除了蓋許多豪宅大樓、多了房地炒作，吸引民間投資的金額是零。水湳經貿園區原定位智慧、低碳、創新，不要變成炒地、百貨公司、容積大方送，帶給市民更多居住正義的痛苦。台中市長盧秀燕答詢時表示，園區內的綠美圖包含圖書館和美術館共構，預計明年完工營運、台中國際會展中心明年底前也會完工營運；台中流行影音中心目前已經議約，預計後年完工營運；另外水湳轉運中心也預計後年完工。台中巨蛋工程因工期很長，需到下一位市長任內才會完工；台灣智慧營運塔換地點，正重新規劃中。經發局補充說明，台中國際會展中心東側展館今年9月30日竣工，預計今年底完工驗收、明年底營運。西側展館已報請行政院同意設定地上權予經濟部，工程代辦協議書已進入簽訂程序，預計7年內完工。會展中心旁的6.8地號設定地上權招商，為提升招商誘因，市府研議增加商辦等使用。建設局與文化局表示，綠美圖第一期主體工程今年6月完工，目前辦理驗收作業中；第二期特殊裝修工程預計明年3完工驗收。目前工程進度穩定超前並積極管控，將於今年底陸續點交給文化局，美術館預計今年12月底進駐行政棟，圖書館則預計明年3月初進駐，並接續辦理軟體安裝及籌備營運，預計明年底開館營運。