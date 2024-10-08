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▲麥當勞「隱藏優惠」被挖出！刷中信卡一週2天請吃漢堡可樂​​​​​​​。（圖／翻攝自中國信託銀行APP）

▲肯德基彩虹月回歸「肯愛分饗桶」炸雞蛋撻套餐399元；加碼PK APP會員「PK專屬肯愛餐」優惠。（圖／肯德基提供）

10月雙十節國慶日、重陽節逢天赦日將至，加碼必吃兩大速食優惠，麥當勞最新隱藏買法被挖出，一週2天請吃漢堡可樂，連蛋捲冰淇淋都免費送；歡慶40週年的肯德基彩虹月回歸「肯愛分饗桶」，開吃「炸雞蛋撻」套餐只要399元，還有APP限定PK專屬優惠一次整理。麥當勞不只有APP國慶優惠券可以吃，最新使用中國信託信用卡「隱藏買法」爽加菜，即日起至10月31日，於麥當勞餐廳刷中信卡，週一單筆消費滿99元，免費送「蛋捲冰淇淋」兌換券（市價18元）；週二、週三單筆消費滿149元，免費送「漢堡＋中杯可樂」兌換券（市價71元，兌換券每週限量發送5萬份）。提醒大家，限有提供刷卡交易之門市消費，掃碼支付不適用，產品內容、包裝、價格、餐具、供應時間及口味以各餐廳供應為主。詳情依中國信託網站或麥當勞官網公告為準。歡慶40週年的肯德基，10月彩虹月回歸「肯愛分饗桶」連續第三年開賣了，即日起至10月31日，爽吃「咔啦脆雞 x 5＋原味蛋撻 x 2＋四塊上校雞塊＋雙色轉轉QQ球＋小杯檸檬紅茶 x 2」優惠價只要399元（原價605元）；加碼推出PK APP會員「PK專屬肯愛餐」開吃「咔啦脆雞 x 5＋香酥脆薯＋原味蛋撻＋比司吉＋小杯檸檬紅茶 x 2」優惠價369元（原價549元）。