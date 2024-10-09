《NOWnews 今日新聞》舉辦跨世代論壇第一屆公民提案競賽，10月9日公布得獎名單。本競賽邀請各大學政治系專業教授，進行公開公正評選，最終評選結果如下：
【得獎名單】
《NOWnews 今日新聞》跨世代論壇第一屆公民提案競賽-得獎名單
第一名， 獎金伍萬元整及獎狀
《杜芬舒斯博士的邪惡課綱》陳Ｏ心、林Ｏ誼
第二名 ， 獎金參萬元整及獎狀
《三年五年高普考》蘇Ｏ齊、林Ｏ煜
第三名， 獎金壹萬元整及獎狀
《這群環保人》許Ｏ柔、林Ｏ羽、陳Ｏ帆、李Ｏ姍、詹Ｏ鈞
優勝 (共五隊)， 獎金貳千元整及獎狀
《我讀麗山，我沒有肝》陳Ｏ嘉、蔡Ｏ緁
《綠色學習改革隊》王Ｏ軒、李Ｏ妮、韓Ｏ家
《GENE止GENEral》陳Ｏ昀、陳Ｏ昫
《NtuRns》康Ｏ澍、康Ｏ禾
《花開富貴》陳Ｏ銘、何Ｏ偉、沈Ｏ豪、鍾Ｏ昕、李Ｏ瑜
得獎隊伍訂於11月26日在台北萬豪酒店萬豪一廳舉辦之「跨世代論壇-2024國際青浪潮」，由總統賴清德親自頒發獎金及獎狀，同時各團隊獲獎之提案也將公開於現場展示牆，讓參與民眾互動投票，選出最獲認同、最受歡迎的公民提案。恭喜以上獲獎團隊！
《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
NOWnews今日新聞將於2024年11月26日舉辦《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請總統賴清德、日本參議院議員 今井繪理子、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓，關注國內外重大議題，並聚焦青年參政，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量。出席嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。
手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024crossroadforum
● 時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
● 地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
● 免費參與名額有限、提供參與證明！！
● 歡迎學校團體報名，詳情請洽crossroad@nownews.com
NOWnews今日新聞FB官方粉絲團、Youtube頻道全程直播
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《NOWnews 今日新聞》跨世代論壇第一屆公民提案競賽-得獎名單
第一名， 獎金伍萬元整及獎狀
《杜芬舒斯博士的邪惡課綱》陳Ｏ心、林Ｏ誼
第二名 ， 獎金參萬元整及獎狀
《三年五年高普考》蘇Ｏ齊、林Ｏ煜
第三名， 獎金壹萬元整及獎狀
《這群環保人》許Ｏ柔、林Ｏ羽、陳Ｏ帆、李Ｏ姍、詹Ｏ鈞
優勝 (共五隊)， 獎金貳千元整及獎狀
《我讀麗山，我沒有肝》陳Ｏ嘉、蔡Ｏ緁
《綠色學習改革隊》王Ｏ軒、李Ｏ妮、韓Ｏ家
《GENE止GENEral》陳Ｏ昀、陳Ｏ昫
《NtuRns》康Ｏ澍、康Ｏ禾
《花開富貴》陳Ｏ銘、何Ｏ偉、沈Ｏ豪、鍾Ｏ昕、李Ｏ瑜
得獎隊伍訂於11月26日在台北萬豪酒店萬豪一廳舉辦之「跨世代論壇-2024國際青浪潮」，由總統賴清德親自頒發獎金及獎狀，同時各團隊獲獎之提案也將公開於現場展示牆，讓參與民眾互動投票，選出最獲認同、最受歡迎的公民提案。恭喜以上獲獎團隊！
《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
NOWnews今日新聞將於2024年11月26日舉辦《CROSSROAD跨世代論壇-2024國際青浪潮》，邀請總統賴清德、日本參議院議員 今井繪理子、奧運金牌國手 李洋 等嘉賓，關注國內外重大議題，並聚焦青年參政，盼透過青年世代多元的聲音與想法，成為改革國家的力量。出席嘉賓，均開放現場青年朋友面對面提問QA，直球對決。
手刀報名：https://www.accupass.com/go/2024crossroadforum
● 時間：2024/11/26（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
● 地點：台北萬豪酒店-萬豪一廳（台北市中山區樂群二路199號5樓）
● 免費參與名額有限、提供參與證明！！
● 歡迎學校團體報名，詳情請洽crossroad@nownews.com
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