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▲于美人（左二）今日出席慈善活動記者會，被問及汪建民過世的噩耗。（圖／于美人提供）

▲于美人（中）一直都熱心做公益，她所發起的公益活動「做好事小組」已邁入第16年。（圖／于美人提供）

資深藝人汪建民7月才公布罹患肺腺癌，昨（7）日晚間癌逝，享年56歲，胞妹已證實消息，在演藝圈丟下震撼彈。于美人今（8）日出席慈善活動記者會，被問到此事，她十分震驚，坦言聽說他還在為母親籌安養費，不少大哥都主動幫忙，更談及對汪建民的印象，「他是鞋子永遠保持很乾淨的男孩。」于美人更忍不住感嘆：「我們離終點還有多久？」于美人坦言，私下和汪建民沒什麼機會互動，但有聽聞因為對方要籌母親安養費的關係，演藝圈很多大哥都伸出援手，「我聽到他過世的消息很震驚。」此事也讓她感觸頗深：「人的年齡有兩種計算方式，第一種是從出生開始，另一種是想說，我們離終點還有多久？只能在人生的把握現在，希望他能夠安息。」于美人一直都熱心做公益，她所發起的公益活動「做好事小組」已邁入第16年，這期間就算人生面臨其他動盪，像是婚變、選舉，做公益都沒有因此受到影響，「夥伴也一起打拼16年，也不允許這件事情停止，我們每個人在各行各業中，也去尋找可以跟我們合作的朋友。」今年公益活動和亞洲最佳女主廚陳嵐舒的樂沐糕餅舖合作。今年的公益餅乾餅乾因為工藝複雜，數量不多，只有7千盒，10月7日已經開賣。做好事小組所有成員都是無給職，全部奉獻自己的專長，而且是「零行政支出」，成本自行吸收，也就是說，所有消費者付費購買餅乾，扣除了烘培成本及運費後，100元全數捐出，過去15年來，累積捐贈金額也己經超過了2500萬元。