我是廣告 請繼續往下閱讀

中國十一連假結束，今(8)日為首個交易日，中國上證指數、滬深300、深成指3大指數延續漲勢，滬指開盤一度大漲逾10%，隨後漲幅逐漸收窄，最終上漲4.59%。港股在中國A股關門期間或大量資金湧入堆高指數，今日開市後一路下挫，收盤大跌2172點，跌幅9.41%創下16年最大跌幅紀錄。中國央行宣布救市措施後，放水效應帶來中國股市連番上漲，各國與中國相關的ETF以及中概股也接連飆升；歷經十一黃金周長假結束後，中國股票市場今日再開，一如外界預料，股價普遍上揚。中國上證指數今日收盤上漲153.28點，指數收在3489.78點，漲幅達4.59%；滬深300漲238.24點，指數收4256.10點，漲幅達5.93%；深成指數大漲965.34，指數收11495.10，漲幅9.17%。另一方面，香港恒生指數今日表現不如預期，各類股股價急挫下殺，盤中更一度狂跌2300點，收盤大跌2172點，跌幅來到9.41%，創下2008年10月27日後最大跌幅，當日跌幅為15.39％。港媒香港經濟日報報導分析提到，港股大跌原因可能在於發改委政策未有驚喜，市場趁機獲利。