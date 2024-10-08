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一名網友匿名在《爆料公社》上發文表示，家中阿嬤因為年紀大，決定請一名外籍移工來照顧阿嬤，怎料9月時監視器拍到驚人畫面，該名女移工躺到阿嬤床上、蓋上被子，不久後竟生出一名嬰兒。家屬抱怨，現在雇主不能開除該名移工，還需要幫移工坐月子、照顧孩子。對此，新竹市府勞工處表示，目前該名移工及嬰兒已由伊斯蘭協會帶回，後續會至印尼辦事處辦理護照，並將帶嬰兒回母國安頓。竹市勞工處表示，市府於10月7日下午1時許得知報載案件發生在新竹市，已積極聯繫仲介並持續追蹤處理情形。據仲介公司回覆，目前該名移工及嬰兒已由伊斯蘭協會帶回，後續會至印尼辦事處辦理護照，並將帶嬰兒回母國安頓。勞工處說明，根據「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第67條的規定，移工在我國生產子女並具備扶養能力的情況下，仍可繼續在台工作。因此，雇主可與懷孕的移工討論勞動合約及待產計畫。若獲得移工同意提前解約，雇主可申請外國人轉出，以便遞補新移工。勞工處指出，移工提前解約等待轉換雇主期間，則可申請「暫緩辦理轉換雇主」，經勞動部核准後，暫緩期間最長可至生產結束日起60日。如因懷孕產子而與雇主產生勞資爭議，符合勞動部安置相關規定的移工，經地方政府認定雇主未能妥善照顧的情況下，仍可獲得安置。若雇主對移工懷孕期間的健康及居住狀況感到擔憂，亦可為移工申請入住政府設立的懷孕移工安置中心。民政處表示，依據「國籍法」之國籍認定以屬人主義爲原則，若出生時父或母為中華民國國民，則該新生兒具有中華民國國籍。以本案為例，若生父為國人，如與該名移工（生母）無婚姻關係，則生父需先辦理「認領」，新生兒才會具我國國籍。民政處說明，生父辦理認領前，需先確認該名移工（生母）受胎期間是否與他人有婚姻關係，即生母須提出受胎期間婚姻狀況證明，新生兒始可在台辦理出生登記及認領登記。