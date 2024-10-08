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經濟部產業技術司今（8）日與歐盟執委會資通訊網路暨科技總署（DG CONNECT）共同舉辦「2024台歐盟6G SNS聯合研討會」，會中宣布台灣技術團隊榮獲全球最大、歐盟6G實驗網SANDBOX計畫認證，成為歐盟境外第一座6G實驗網。本次研討會吸引眾多國內投入6G研發業者參與，如仁寶、光寶、明基材、耀登、稜研、現觀、訊勢、円通等30家業者出席，與歐方專家交流歐洲第一手6G產業資訊。會中首度展出，由工研院攜手光寶科技、耀睿科技，與比利時Keysight、波蘭IS-Wireless等合作組成全球最大的6G實驗網路，以前瞻性O-RAN通訊與感測融合技術應用、AI人體姿態辨識及3D感知成像技術，將提供國際級的網路測試環境。另外，台灣與西班牙聯手實證的全球最完整可重構智慧表面（RIS）解決方案，由工研院集結円通科技、稜研科技、明基材料與中正大學組成的RISFORCE團隊從全球21件提案中脫穎而出，成為歐盟計畫重要合作夥伴。RISFORCE明年計畫中４種不同特色的RIS解決方案將於西班牙馬拉加實地場域，與比利時Keysight、芬蘭Nokia、西班牙電信營運商Telefonica及馬拉加大學等共同驗證，以推進歐盟與台灣合作之6G系統研發生態系。經濟部技術司長邱求慧表示，6G技術發展正處於關鍵階段，據Market Research預估，6G通訊服務將在2030年實現初步商業化，預計2040年市場規模將達3405億美元，各國也希望在國際標準底定首波6G商用產品上市時，搶占市場先機。DG CONNECT未來網路處長Pearse O'Donohue表示，5G以來顯見通訊技術對於戰略經濟自主、安全，以及經濟發展至關重要，「我們尋求具有相同理念的國家進行雙邊合作，像是台灣，共同發展開放性和安全的全球標準，並希望能持續保持合作。」歐盟6G-IA主席Colin Willcock致詞表示，歐盟自2021年起已陸續投入3.82億歐元，共支持63案智慧網路與服務研究計畫，肯定台灣在微電子和資通訊領域的專業實力，也很高興工研院與台灣產學研成功加入6G-SANDBOX計畫。