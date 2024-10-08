我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市西屯區一家力資源派遺公司，實際經營「WINBET贏家娛樂城」網路博奕公司，警方查緝時，辦公室林姓、黃姓、鄭姓3名女員工亦一併被逮捕，全依賭博、洗錢等罪名法辦。3名女員工堅稱僅負責處理行政庶務，並未參與如招攬賭客、協助下注、負責出金等行為。審理時，法官認定3人所為，雖單純為賭博網站資以助力，但仍應論以「幫助犯」。全案除將林姓老闆依「意圖營利聚眾賭博罪」處有期徒刑7月，3名女員工則依「幫助犯意圖營利聚眾賭博罪」處有期徒刑4月。檢警調查，林姓男子於臺中市西屯區設立「順豐人力資源派遣顧問中心」，實際上經營賭博網站WINBET贏家娛樂城。該網站提供賭客下注賭博財物，並介接賭博遊戲WG真人百家等API程式予與其他賭博網站合作分潤、抽傭營利。台中市警局第二分局與高雄警方前往查緝時，將林姓老闆及現場林姓黃姓鄭姓3名女員工依賭博、洗錢等罪名帶回法辦。林姓女員工表示係擔任林老闆與越南股東開會時之會議紀錄及翻譯文件之助理；黃姓及鄭姓女員工則表示負責依照公司內部群組指示，下載報表並換算員工津貼後製作表格及處理員工勞健保之加退保、應徵員工等行政業務，以維持賭博網站運作。台中地院審時，林姓女員工仍堅稱公司是否從事博弈並不是很清楚，也沒有上過公司經營的網站，實際如何運作不清楚，也不會接觸賭客；黃女表示工作是幫員工加、退保，只會接觸勞保局、健保局等語；鄭女則供稱工作是負責依公司群組內的業績報表，換算員工津貼給員工，她只負責員工薪水，但對於賭博網站賭博項目為何、如何對賭、賭客如何下注等均不知情。法官綜合證據及證詞認定林黃鄭3名員工所為，係單純為林姓老闆營運WINBET贏家娛樂賭博網站資以助力。全案判處林姓老闆徒刑7月，並沒收犯罪所得新臺幣59萬零50元。林姓、黃姓、鄭姓三名員工則分別以「幫助犯」判處徒刑4月，緩刑2年。