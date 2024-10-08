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台新金控與新光金控將明（9）日召開股東臨時會，兩家金控換股合併能否通過受矚目。不過，電子投票結果今日出爐，其中新光金總出席股數超過38億股，佔全體股東出席率22%。其中贊成合併的權數高達70.6%，反對佔8.19％，另外21.21%棄權，台新金電子投票也有超過8成贊成合併。其實，台新金總經理林維俊與新光金總經理陳恩光昨日也出面向股東喊話，林維俊更透露，電子投票已結束，外資都很支持策略性投資計畫，對於於股臨會，他預估這次投票率將會超過7成，主要是合併議題重大，外資具有高度參與意願，還呼籲尚未投票的股東，當天踴躍出席投票，同樣，新光金總經理陳恩光也表示，近1周來面對很多外資，總體來說，支持度與台新差不多。對於大家關注的電子投票結果，根據集保公告的數據，在扣除委託書與電子票投重複計件後，新光金股臨會電子投票總人數達2萬6749人，表決總權數38億7874萬6354，佔發行股數171億股的22%，平均每戶表決權數高達14.5萬，顯示許多大戶在電子投票時已先表態。值得注意的是，新光金股臨會電子投票結果，贊成票高達27億3849萬2046權數，在電子投票總表決權數中佔70.6%，反對3億1784萬2237權數，佔8.19%；棄權有8億2241萬2071權數，佔21.21%。不過，由於還有委託書與現場投票，「新新併」能否通過，還是要等明日新光金股臨會最後投票結果才能確定。至於想迎娶新光金的台新金，明日也同步召開股東臨時會，同樣台新金電子投票結果也在今日公布，贊成權數近83%，市場預期可望順利推動新新併。