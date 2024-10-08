我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（8）日會晤「吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）伉儷訪問團」時表示，感謝吐瓦魯國多次在國際場域為台灣仗義執言，及對台灣的堅定支持；戴斐立則透露，賴清德有計畫要訪問吐瓦魯，吐瓦魯人民知道這個消息，都感到非常期待、非常開心。賴清德今在總統府會晤來台參加國慶大典的吐瓦魯國總理戴斐立（Feleti Teo）訪問團。賴清德致詞時首先以「Talofa！」（吐瓦魯語「您好」之意）歡迎訪賓到來，並表示，這是戴斐立今年2月上任以來，第二次率團來台，除了參加他及副總統蕭美琴的就職典禮，這次更以主賓身分出席國慶大典，「在台灣每個重要時刻，都有吐瓦魯遠道而來的祝福，非常感謝戴斐立對兩國邦誼的重視和支持」。賴清德指出，今年世界衛生大會（WHA），以及剛落幕的聯合國大會（UNGA），吐瓦魯都為台灣仗義執言，協助擴大台灣的國際參與，尤其，戴斐立在聯合國大會上，積極呼籲國際社會正視第2758號決議文並未排除台灣參與，他也藉此機會感謝吐瓦魯的堅定支持與協助。賴清德表示，戴斐立在聯合國大會中，提及吐瓦魯正面臨氣候變遷及海平面上升帶來的雙重氣候威脅，同樣身為海洋國家，台灣感同深受。他提到，過去幾年來，台灣和吐瓦魯一起推動「吐瓦魯海岸調適計畫」等合作計畫，未來兩國將持續攜手因應氣候變遷的挑戰，也會在醫療衛生、農漁業及資通訊科技等各領域，建立更緊密的合作關係，促進彼此的繁榮發展。賴清德說，台灣和吐瓦魯是兄弟之邦，就像是吐瓦魯語中的Taina（親兄弟），他要再次感謝戴斐立率團來訪，持續深化兩國邦誼，相信未來，雙方將繼續以堅韌與勇氣捍衛民主自由，確保太平洋區域的和平、穩定與繁榮，並祝福訪團行程圓滿順利。戴斐立則透露，他知道賴清德之後有計畫要訪問吐瓦魯，非常期待接待賴清德，希望賴親自看看吐瓦魯面對的挑戰困難，或許在實際體驗過後，有更多一層的情感連結。戴斐立提到，在太平洋島國當中，吐瓦魯是與台灣建交歷史最悠久的國家，雙邊關係立基於民主原則及價值上，包括尊重法治、民主制度及權力分立原則，相互尊重國家主權。戴斐立指出，在今年聯合國大會上，他大力呼籲應該讓台灣參與聯合國相關機制與活動，也強調聯合國制度的表裡不一，儘管今年大會主題是「不遺漏任何人」，卻持續將台灣排除在外；他也指出第2758號決議文並未排除台灣參與，因此，在他擔任總理任內，都將持續呼籲支持台灣參與全球體系。此外，蕭美琴晚間也以錄影方式為「吐瓦魯獨立46週年紀念日慶祝活動」致詞，代表我國表達祝賀之意，並感謝吐瓦魯支持台灣的國際參與，以及兩國長久的邦誼。蕭美琴指出，自1979年建交以來，吐瓦魯是台灣在太平洋地區最長久的盟友，雙方在各領域合作皆有豐碩成果，期盼兩國邦誼持續深化成長，讓雙方夥伴關係成為區域合作與繁榮的燈塔。