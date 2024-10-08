我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小禎今（8）日出席鞋子代言記者會。（圖／記者朱永強拍攝）

▲小禎回憶起和汪建民一起上節目的過去。（圖／記者朱永強拍攝）

資深藝人汪建民7月才公布罹患肺腺癌，昨（7）日晚間癌逝，享年56歲，胞妹已證實消息，在演藝圈丟下震撼彈。小禎今日出席鞋子代言記者會，提及此事透露她出門前才看到新聞，想起了過去一起上節目的回憶，感慨汪建民很照顧後輩，「人真的不能沒有健康然後生病，最後這樣子走了。」透露謹記汪建民一句話：「就說一個女人的品味就是看女生穿什麼鞋。」小禎透露，他們以前上通告碰到才會打招呼，甚至也很少約吃飯，但其他長輩見到他就比較會寒暄，「人真的不能沒有健康然後生病，最後這樣子走了，其實大家都很惋惜，就是會覺得健康真的很重要。」她說從新聞上得知噩耗很難過，也感謝對方以前上通告時的照顧，「在上《康熙》或者上任何的節目時候，他真的都很照顧晚輩。」小禎近來頻頻發文抒發心情，引發外界瘋猜她的感情出問題，對此，她也表示：「我也覺得很莫名其妙，因為這個動態其實根本就不是在講感情，因為有很多友情，也有很多親情的部分要處理，不是只有戀情啊。」她無奈直呼，不知道為什麼大家都往感情那裡聯想，「這是我私人的事情，也是每個正常人都會碰到一些該處理的事情，IG本來就是一個抒發管道的地方啊。」由於品牌代言人是韓劇女神宋慧喬，小禎也直呼：「我覺得她這幾次在時裝周真的美到爆炸，整個皮膚狀態、私服，包括她上次不是來臺灣吃炒飯？我就覺得她整個狀態真的很漂亮，女生如果能到她這個年紀還可以這麼優雅，真的是很厲害。」被問到女兒現在長大了，是否會偷穿她的衣服、鞋子，她也透露：「鞋子會喔，因為我們的腳只差一點點，所以她很常會穿我的鞋子。」