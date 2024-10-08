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到日本旅遊時，電車是十分重要的交通手段之一，但過去曾傳出不少民眾在搭電車時，遭到癡漢性騷擾，甚至是性侵等案件。近日在JR埼京線更傳出，有女性遭到狼手摸屁股，甚至還有女性的內衣直接被拉下來。但日媒報導指出，「電車癡漢」成為日本社會問題，但即使加強警備防範，仍然難以根除。根據日本雜誌《Friday》報導，儘管電車癡漢定期會成為日本社會問題，但日本始終未採取實質性的對策，使得許多女性仍持續受到傷害。特別是在被認為是日本最擁擠的JR埼京線，幾十年以來頻頻傳出發生電車癡漢的事件，儘管採取了在車站、電車內播放廣播、設置女性專用的車廂、在電車內設置監視器等措施，但幾乎沒什麼效果。報導表示，《Friday》的記者實際在平日晚上6點左右搭乘了埼京線的電車時，就親眼目睹有男性將手臂貼在女性的屁股上，還有男扮女裝的人對其他男性露胸、摸下體等性騷擾。為何癡漢行為如此猖獗，卻被放任不管呢？報導指出，由於埼京線的特殊狀況，使得這樣狀況頻傳。因為埼京線的通勤快速列車在早上以及傍晚時都非常的擁擠，尤其是前端車廂，靠近新宿、池袋等大型轉乘站的樓梯，乘車率特別高。在實際搭乘電車後，也能發現幾乎沒有空隙，人與人的身體自然緊貼在一起。對於癡漢或露出行為者來說，這是一個易於下手且不易被察覺的環境。此外，不少女性受害者表示，由於車廂擁擠，很難立即分辨性騷擾行為是否故意，在發生當下很難立即求助或發聲。即使周圍男性因癡漢行為被抓，也有女性被害者十分困惑，而做出「我不確定是否真的被癡漢騷擾，這樣很困擾」的反應。一名搭乘埼京線數十年，且見到癡漢時會進行勸阻的H先生，談到了目前的情況，表示「埼京線上的癡漢多數並非一時糊塗下手，而是有意圖性的。我認為，很多人會在月台上跟隨穿著暴露的女性，或者插隊到看起來較為弱勢的女性身旁搭車。」H先生續指，有些人甚至會通過網絡論壇召集同夥，幾個人一起包圍女性，拉下她們的內衣，或將手伸進她們的衣服裡。大部分癡漢是30至40歲左右的男性，即便被逮捕後送交站務員處理，不久後他們又會回來繼續癡漢行為。據日本法務省在2015年公開的犯罪白皮書，癡漢再犯率高達44.7%，比起其他性犯罪還要高。不過近年來，日本出現了私人逮捕癡漢的YouTuber在車站進行活動，癡漢行為也顯著減少。因為當YouTuber出現在月台時，癡漢們就會分享訊息，而這些YouTuber每天都會為尋找素材而搭車，所以使得癡漢數量一時間減少，但影響仍有限。即使因YouTuber向JR東日本發送有關癡漢對策手冊和女性專用車廂的詢問函後，警方會加強車站巡邏，但由於未能進入車廂內執法，無法有效遏制癡漢的犯行。