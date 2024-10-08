我是廣告 請繼續往下閱讀

國內循環經濟永續發展整合集團雲豹能源（6869）致力運動推廣與體壇發展，今年連續第二年支持贊助「2024登峰造極青年排球、籃球邀請賽」，賽事分別於8月、10月舉行。日前由雲豹能源總經理趙書閔受邀出席青年排球賽開幕典禮，以具體行動落實企業力挺運動的決心，並鼓勵運動小將在球場上發揮所長、熱血追夢。雲豹能源總經理趙書閔擔任2024登峰造極青年排球賽開球嘉賓，求學時曾接觸排球的她，開球架勢十足，成為場上「嬌」點。趙書閔表示，雲豹能源長年將ESG視為經營核心，更將理念化為實際行動，支持各項體育賽事以及地方體育活動，實踐聯合國永續發展目標SDG 3促進健康與福祉。此次雲豹能源與中華文化教育暨體育交流促進會攜手推動基層學生運動，支持2024登峰造極青年排球、籃球賽，希望藉由賽事，鼓勵青年選手爭取更多榮譽，在運動舞台上發光發熱，也期盼未來以不同形式將綠能與體育結合，多角化實踐企業社會責任，吸引更多企業夥伴投入台灣體育環境，培育下一代台灣之光。除了登峰造極青年賽，雲豹能源支持體育項目囊括職業籃球隊、聽障棒球隊、高中棒球大賽、全台迷你足球賽事、五人制足球隊等，並連兩年邀請NBA球星加盟旗下職籃隊，甚至結合地方學校及關懷偏鄉公益行動，透過運動力量擴大永續影響力。雲豹能源從能源產業出發，跨界結合多元運動，不分男女及年齡，致力弭平城鄉差距，兼顧弱勢團體參賽權益，將運動成為雲豹能源另一個代名詞，逐步實踐社會共融共好之永續承諾。