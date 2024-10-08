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中華女子桌球隊今（8）日在哈薩克舉辦的亞洲桌球錦標賽上，於次輪淘汰賽激戰強敵朝鮮，雖然李昱諄幫助我國先下一城，但之後3點都丟掉，最終以總點數1：3不敵朝鮮，無緣晉級8強，接下來將與菲律賓爭取第9。中華女團在上屆亞錦賽第11名，因此本屆必須從小組賽開始打起，這次中華女團與馬爾地夫、烏茲別克及吉爾吉斯同組，目標爭取小組第1晉級淘汰賽，爭奪最後兩張8強門票。至於上屆前6名的中國、南韓、日本、香港、泰國及印度隊則自動獲得8強資格。昨天中華女團由鄭先知、李昱諄和王意如輪番上陣，首局鄭先知以11：0、11：6、11：6輕鬆拿下；接著李昱諄以11：7、11：7、11：4直落三再下一城；最後王意如以11：3、11：8、12：10拿下，中華女團連拿3點，順利以3：0橫掃對手拿下首勝。今天面對朝鮮，中華女團首點派出世界排名第79的李昱諄，她和實力出色的邊松景激戰4局後，以14：12、8：11、11：8、11、7擊敗對手，拔得頭籌。然而後續鄭先知面對面對巴黎奧運混雙銀牌得主金琴英，未能拿下，以10：12、4：11、10：12直落三讓出；之後黃怡樺也以5：11、8：11、11：1、2：11輸給對手，讓朝鮮聽牌。關鍵第4點，中華隊再派出鄭先知上場，但她面對邊松景難以招架，以8：11、1：11、6：11輸球，確定無緣8強，之後將和菲律賓爭8強門票。