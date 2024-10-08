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美國總統大選倒數不到一個月，代表民主黨參選的副總統賀錦麗與共和黨總統候選人川普戰況激烈，各方關注出川普對於台灣的立場，與四年前相比究竟出現何種大變化？拜登傳作者、曾獲普立茲新聞獎的《紐約客》（The New Yorker）前駐中記者歐逸文（Evan Osnos） 在NOWnews《全球霸主之爭》節目中表示，川普對中國和台灣問題缺乏一致立場，在他執政後期已開始追求他自身想要的，也就是與中國國家主席習近平之間的個人關係。NOWnews美國總統大選特別節目《全球霸主之爭》邀請到拜登傳作者歐逸文，與主持人邱師儀進行對談，雙方談及美國大選戰況，以及川普與賀錦麗兩人如何面對國際外交和台灣議題。邱師儀問到，川普近期對於台灣的言論看來不太友善，尤其是在晶片製造領域，究竟川普與四年前相比有什麼轉變？川普還支持台灣嗎？歐逸文提到，川普2017年上任後曾與台灣政府通話，川普政府也曾派遣高階官員來台，在台灣受到熱烈歡迎，川普關注台灣的舉動讓人振奮，但這段時間已過去很久了，我們從川普身上學到了一件事，「他會為了達成目的做出一些事」。在那段時間，他向北京發出的訊號是，「我可以是朋友也可以是敵人」，某個時間點他向北京發出訊息，讓中國方面注意他，並讓中國知曉自己的不可預測性；在那之後，他改變了立場，轉向與中國建立強大關係，開始追求他想要的，也就是與中國國家主席習近平之間的個人關係。「不過，疫情改變了一切」，歐逸文提到，疫情讓川普很難追求他所期望的這點，而在這過程中可以看到，川普對中國和台灣問題的政策制定非常混亂，缺乏一致的哲學，川普深信其他國家應該以某種方式向美國支付安全保證費用。歐逸文認為，儘管台灣的崛起完全靠的是自身的實力和創新，但若忽視川普這些言論，將可能造成問題，因為川普在這些事情的言談上，往往表達出他真正的信念。更多更詳盡精彩內容，在NOWnews《全球霸主之爭》節目中為您呈現。