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國民黨立委葉元之今（8）日在總質詢時直言，板橋浮洲都市計畫實在拖太久了，喊話行政院長卓榮泰設定階段性目標，明年中讓計畫出專案小組。對此，內政部稍早表示，對於民意代表反映地方民意之期盼予以尊重，但強調都市計畫委員會審議為共識決，有一定程序及規定，內政部將依法審查。葉元之今天在總質詢時提及，板橋浮洲都市計畫全案拖了很多年，每次開會兼隔很久，好像不是很想計畫通過，希望卓榮泰承諾，能否設定階段性目標，明年中讓計畫出內政部專案小組，甚至一度和內政部長劉世芳言語交鋒。行政院長卓榮泰則裁示，會請內政部把開會時間安排緊密一些。對此，內政部稍早指出，對於民意代表反映地方民意之期盼予以尊重，但強調都市計畫委員會審議為共識決，有一定程序及規定，內政部將依法審查。內政部也說，此外，本案是102年4月16日內政部都市計畫委員會第801次會議審議通過，當時請新北市政府補辦公開展覽，以維護民眾權益，市府於102年補辦公開展覽30日，因民眾陳情反對，經過8年時間溝通處理後，再於110年提送相關資料報請內政部審議。內政部續指，本案目前共計有56案變更案及227件人陳意見，因案情複雜，已組成部都委會專案小組並召開3次專案小組會議，後續請新北市政府依照委員意見釐清及補充資料後，儘速提送內政部都市計畫委員會審議，中央及地方政府共同攜手合作加速審議，來完成地方建設與民眾期待。