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▲劉柏君出席光雕展。（圖／記者李政龍攝，2024.10.08）

▲賴清德、韓國瑜同台握手致意。（圖／記者李政龍攝，2024.10.08）

▲「2024國慶光雕展演」今晚在總統府前凱達格蘭大道登場。（圖／記者李政龍攝，2024.10.08）

「2024國慶光雕展演」今（8）晚在總統府前凱達格蘭大道登場，立法院長韓國瑜詞時表示，他第一次參與國慶光雕展，內心很興奮，而他也回憶，當年物質匱乏年代，班上同學誰有漫畫書，不管班長是誰，大家都聽這個漫畫書主人，他才是地下班長。由總統府指導、文化總會主辦、文化部共同主辦的2024國慶光雕展演今晚登場，並進行啟動儀式，包含韓國瑜、總統賴清德、總統府秘書長潘孟安、文化總會副會長江春男、文化部次長李靜慧、台北101董事長賈永婕、無任所大使劉柏君等人出席。韓國瑜致詞時表示，在同胞期望之下，上週六晚上在台北大巨蛋，見證一場盛況空前、為中華民國暖壽的國慶晚會，最後也在全場揮舞國旗、合唱、令人振奮人心的歌曲《明天會更好》中落幕。韓國瑜提到，今天一年一度光雕展展演開始，內心非常開心，要向賴清德與貴賓至上謝意，他第一次參加國慶光雕展，內心很興奮，相信配合所有國慶活動，包含煙火、晚會等，讓光榮10月份像一場舉國騰歡的「愛國嘉年會」。韓國瑜表示，光雕是透過科技、文化貫穿主體，體現國人思想、情感，這是非常有意義；他回憶，在當年物質匱乏年代，班上同學誰有漫畫書，不管班長是誰，大家都聽這個漫畫書主人，他才是地下班長，漫畫《諸葛四郎》對全台灣影響力巨大，滋養幼小學童心靈，並帶來歡樂。韓國瑜提到，直到今日，自由民主已成為大家的DNA，未來還是希望國人繼續努力、打拚，開創更美好的未來，而他也要向相關主辦單位、幕後夥伴致上感謝之意，「中華民國生日快樂！」今年國慶光雕以「當我們同在一起」為題，以台灣第一本英雄漫畫《諸葛四郎》為亮點，串起41部台灣原創漫畫、2部經典動畫，並邀請擔任《櫻桃小丸子》小丸子的爸爸阿宏及爺爺友藏、《蠟筆小新》雙葉幼稚園園長先生配音員魏伯勤，配過《獵人》西索、《海賊王》騙人布的配音員符爽，及跨世代的經典IP角色水果奶奶參與聲音演出，串起台灣不同世代的集體記憶。