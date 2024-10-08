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台新金與新光金將於明（9）日召開股東臨時會，討論「新新併案」，如果順利通過，台新金與新光金表示，最快11日就會送件給金管會。金管會也說明，依法受理後要在2個月內准駁，有需要可延長一次，若要補件審查時間會再延後，並會依4大原則進行審核，當然，有關原有員工、員工權益維持，還有對社會大眾影響也會納入重大考量。台新金與新光金將採合意換股合併方式，換股價格也從1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股，再加0.175股辛種特別股，2家金控也將於明日早上9點分別召開股東臨時會，討論換股合併案。台新金總經理林維俊與新光金總經理陳恩光昨日也出面向股東喊話，並表示外資都很支持策略性投資計畫，預估這次股臨會投票率將會超過7成，呼籲尚未投票的股東，當天踴躍出席投票。不過，新光金與台新金股臨會的電子投票結果也在股臨會前夕出爐，其中新光金電子投票結果，贊成票高達27億3849萬2046權數，在電子投票總表決權數中佔70.6%，台新金電子投票贊成權數近83%。由於台新金總經理林維俊也表示，如果股臨會順利通過「新新併」，預計10月11日就會向金管會送件 ，待金管會獲准後，將先設定金控合併基準日，台新金為存續公司，新光金將會下市，第一階段先啟動銀行、證券合併，第二階段2026年1月1日進行壽險合併，新光人壽將併進台新人壽後，再更名為新光人壽。金管會今日也被問到合併案審核時間及原則，金管會銀行局副局長侯立洋表示，若是合意併購案，併購與被併購雙方都須送件，而且根據「金融機構合併法」第6條規定，將依4大原則審核，包括一、對擴大金融機構經濟規模、提升經營效率及提高國際競爭力的影響；二、對金融市場競爭因素的影響；三、存續機構或新設機構的財務狀況、管理能力及經營的健全性；四、對增進公共利益的影響，包括促進金融安定、提升金融服務品質、提供便利性及處理問題金融機構。除了法令上規定這4大原則准駁考量，侯立洋表示，有關金融機構對原有員工、員工權益維持，還有社會大眾影響，也會納入重大考量。至於審核時間，由於「金融機構合併法」沒有特別規定主管機關准駁處理時間，如果依「行政程序法」規定，原則上就是2個月，若有需要還可延長1次，合計4個月，若過程中還要補件，就看業者回覆的情況，屆時會停止計算。也就是說實際審查時間最慢不排除超過4個月。不過，新光銀行企業工會今日發布聲明，指稱台新金與新光金從未與工會協商「員工安置計畫」事宜，何以對外宣稱最快將於10月11日送件金管會，質疑其合法性及誠意俱無。工會表示，成立至今不到1個月，已收取2600封入會申請書，逾新光銀行員工總人數之七成，足證絕大多數員工對於合併議題心存疑慮，難以信任存續、消滅公司將提出最適「員工安置計畫」，雙方經營層認定此案為「餐桌上的牛排」，可是員工安置並非一頓飯的時間，呼籲台新金及新光金儘早提出「員工安置計畫」，並及早與工會協商，真正重視員工心聲，維護員工權益。