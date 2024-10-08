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我國總統賴清德5日大巨蛋國慶晚會致詞時提到，中共絕不可能是中華民國的祖國，這番「祖國論」引發各界熱議，惟中國國台辦似仍在「十一長假」期間遲遲未回應，直到連假結束，今（8）發言人朱鳳蓮才公開回應批評，稱賴清德拋出「歷史悖論」、「台獨怪談」，是在兜售其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」。賴清德日前在國慶晚會上表示，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，「反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」。中國國台辦發言人朱鳳蓮對此就稱，賴清德的說法偷換概念、混淆是非，通過突出兩岸政治分歧、蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售其「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」，鉗制台灣同胞的國家認同、民族認同。朱鳳蓮批評，賴清德新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心，「台灣是中國的神聖領土，歷史經緯清晰、法理事實清楚。1945年10月25日，中國政府宣告『恢復對台灣行使主權』；1949年10月1日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為代表全中國的唯一合法政府。」朱鳳蓮稱，這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。她強調，「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割、也不容分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不容改變；無論賴清德拋出什麼樣的『歷史悖論』、『台獨怪談』，都改變不了兩岸同一個中國的客觀事實，扼殺不了台灣同胞的祖國意識。」最後，朱鳳蓮又向「廣大台灣同胞」喊話稱，盼能充分認清賴清德當局的謀「獨」伎倆，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅定守護中華民族共同家園，切實維護台海和平穩定及自身安全福祉。